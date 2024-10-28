Мостовой о реакции Ротенберга на кричалки фанатов «Спартака»: «Понимаю, если бы там было что-то вроде «да пошел ты...» Это часть игры. Нужно относиться терпимее»
Главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях после игры Фонбет Чемпионата КХЛ (5:2). Среди прочего, фанаты кричали: «СКА – позор российского хоккея».
После этого «Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ: «В свойственной ему манере вседозволенности оскорбительно отозвался о болельщиках. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз позорит его».
При рассмотрении дела лига не выявила бранных кричалок, но оштрафовала «Спартак» и вынесла Ротенбергу предупреждение.
«Я тоже считаю, что это было привлечением внимания [со стороны Ротенберга]. Я должен был идти на этот матч вместе с Романом Широковым, но у нас не получилось.
После игры журналисты позвонили мне и сказали, что матом никто не кричал. Я понимаю, если бы там было что-то вроде «да пошел ты...», «да я тебя...» Но, как мне сказали, подобных речовок не было.
Какие-то кричалки, кому-то обидно. А что вы хотите? Это часть игры. Тем более когда ты на поле, то не слышишь ничего. Я на протяжении 20 лет играл в футбол. На трибунах, где сто тысяч человек, кто что только не кричал. Нужно относиться к этому терпимее», – сказал бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой.
«Неуравновешенные и истеричные заявления». «Спартак» требует, чтобы КХЛ наказала Ротенберга
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