Кожевников о судействе в КХЛ: «В целом оно стало стабильнее, меньше ляпов. Видимо, главный судья живет пятилетками – как в СССР. За 5 лет навел хоть какой-то порядок»
Александр Кожевников иронично похвалил работу главного арбитра КХЛ.
– Что хорошего отметили в игре «Спартака» и СКА?
– Раскрутился СКА. Четыре звена бегут, гнут свою линию. Этот маховик не остановили даже шесть минут штрафа его лидера Кузнецова в первом периоде и – как следствие – фора в две шайбы.
– Есть вопросы по судейству?
– Думаю, с двумя удалениями Кузнецова из трех согласятся только болельщики «Спартака». При счете 0:0 в таком важном матче так прикрутить лидера – это сильно (смеется).
Но если отбросить эти четыре минуты Кузнецова, скажу, что в целом в этом сезоне судейство стало стабильнее, меньше откровенных ляпов.
Видимо, главный судья, как в советские времена, живет пятилетками. Пять лет ему понадобилось, чтобы навести в своем хозяйстве хоть какой-то порядок, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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