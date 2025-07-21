Лоренц проехался на гоночном автомобиле во время Гран-при Торонто в IndyCar: «Это ###### как круто. Наверное, меня сейчас стошнит»

Стивен Лоренц прокатился на болиде IndyCar.

Форвард «Мэйпл Лифс» присутствовал на Гран-при Торонто в IndyCar. Он был гостем команды Prema Racing.

Профессиональный гонщик прокатил его по трассе на «горячем круге». Видео с этим моментом клуб выложил в соцсети X.

«Это просто ###### (офигеть – Спортс’‘) как круто. Наверное, сейчас меня стошнит», – сказал Лоренц, садясь на пассажирское место.

Гоночные автомобили IndyCar могут развивать скорость до 380 км/ч. Гонка Honda Indy – ежегодный этап гоночной серии IndyCar, который проводится в Торонто начиная с 1986 года.