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  • Александр Никишин: «С трибун слышим только своих болельщиков. СКА ничего не отвлекает. Мы ничего не знаем, ничего не читаем и не обсуждаем»
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Александр Никишин: «С трибун слышим только своих болельщиков. СКА ничего не отвлекает. Мы ничего не знаем, ничего не читаем и не обсуждаем»

Александр Никишин заявил, что СКА с трибун слышит только своих болельщиков.

25 октября СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях. Среди прочего, фанаты кричали: «СКА – позор российского хоккея».

При рассмотрении дела лига не выявила бранных кричалок, но оштрафовала «Спартак» и вынесла Ротенбергу предупреждение.

«Нас ничего не отвлекает. Мы ничего не знаем, ничего не читаем и не обсуждаем, с трибун слышим только своих болельщиков.

Так что нам без разницы, играем как играем, готовимся к каждой игре. Нам ничего не мешает готовиться и играть», – сказал защитник СКА Александр Никишин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: &laquo;Матч ТВ&raquo;
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