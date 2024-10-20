Калинин об опытных игроках на рынке: «Столько именитых ребят. У многих команд сейчас проблемы. Почему они не берут этих игроков, а ищут кого-то на стороне? Не понимаю»

Сергей Калинин высказался о ситуации на российском хоккейном рынке.

– Помимо вас, в этом году на рынке очень много квалифицированных опытных игроков. Почему так происходит?

– Не знаю, с чем это связано. Сам этому поражаюсь. На рынке столько именитых ребят, которые готовы помочь абсолютно любой команде… Я тренировался со многими из них в межсезонье. У меня нет ответа на этот вопрос.

– Каков настрой у ваших коллег?

– Все это непросто, но ребята – большие молодцы. Они каждый день тренируются. Лед, зал… У них нет времени раскисать и думать над окончанием карьеры. Наоборот, парни постоянно работают и готовятся. Все они – профессионалы, которые готовы усилить любой клуб. У многих команд сейчас проблемы. Почему они не берут этих игроков, а ищут кого-то на стороне? Не понимаю.

– Согласны с вашим агентом Шуми Бабаевым, который в августе сказал, что клубы набрали много непонятных иностранцев?

– Тут, конечно, много событий повлияло на рынок неограниченно свободных агентов. Конечно, среди них есть лимит на пятерых легионеров. Я не против него, но ведь многие ребята остались без работы. А они не только не уступают иностранцам в мастерстве, но и превосходят их. Иностранный игрок, чтобы попасть в команду НХЛ, должен быть на голову сильнее местного воспитанника. Также многие парни не могут найти работу из-за лимита переходов из одного клуба в другой, – сказал хоккеист «Витязя».