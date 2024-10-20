  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Калинин об опытных игроках на рынке: «Столько именитых ребят. У многих команд сейчас проблемы. Почему они не берут этих игроков, а ищут кого-то на стороне? Не понимаю»
3

Калинин об опытных игроках на рынке: «Столько именитых ребят. У многих команд сейчас проблемы. Почему они не берут этих игроков, а ищут кого-то на стороне? Не понимаю»

Сергей Калинин высказался о ситуации на российском хоккейном рынке.

– Помимо вас, в этом году на рынке очень много квалифицированных опытных игроков. Почему так происходит?

– Не знаю, с чем это связано. Сам этому поражаюсь. На рынке столько именитых ребят, которые готовы помочь абсолютно любой команде… Я тренировался со многими из них в межсезонье. У меня нет ответа на этот вопрос.

– Каков настрой у ваших коллег?

– Все это непросто, но ребята – большие молодцы. Они каждый день тренируются. Лед, зал… У них нет времени раскисать и думать над окончанием карьеры. Наоборот, парни постоянно работают и готовятся. Все они – профессионалы, которые готовы усилить любой клуб. У многих команд сейчас проблемы. Почему они не берут этих игроков, а ищут кого-то на стороне? Не понимаю.

– Согласны с вашим агентом Шуми Бабаевым, который в августе сказал, что клубы набрали много непонятных иностранцев?

– Тут, конечно, много событий повлияло на рынок неограниченно свободных агентов. Конечно, среди них есть лимит на пятерых легионеров. Я не против него, но ведь многие ребята остались без работы. А они не только не уступают иностранцам в мастерстве, но и превосходят их. Иностранный игрок, чтобы попасть в команду НХЛ, должен быть на голову сильнее местного воспитанника. Также многие парни не могут найти работу из-за лимита переходов из одного клуба в другой, – сказал хоккеист «Витязя».

Опубликовано: Sports
Источник: AllHockey
logoВитязь
logoКХЛ
logoСергей Калинин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Калинин о переходе в «Витязь»: «Нравится, что команда амбициозная. Молодые ребята, боевые, на хорошем ходу. Надеюсь, смогу им помочь»
15 октября, 15:32
Калинин получит 30 млн рублей по двухлетнему контракту с «Витязем» (Metaratings)
115 октября, 12:59
Калинин подписал контракт с «Витязем» на два года. Форвард играл за «Трактор» в прошлом сезоне
1015 октября, 09:51
Агент Прохоркина и Калинина: «Движения есть, ведем переговоры каждый день. Но либо нас что-то не устраивает, либо в финансовом плане не сходимся с клубом»
2613 октября, 18:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Овечкин доволен атакой «Вашингтона»: «Мы хорошо двигаем шайбу, мало ошибаемся, бросаем»
5сегодня, 10:15
В КХЛ заявили, что «Салават» проинформировал лигу о задолженности за сентябрь: «Ее планируют погасить в ближайшее время»
11сегодня, 09:10
КХЛ. ЦСКА против «Сочи»
21сегодня, 09:00
Овечкин о голевой серии Уилсона: «Самый горячий парень в НХЛ»
3сегодня, 08:58
Овечкин сыграл на правом фланге атаки в 3-м матче подряд. Форвард забил «Нью-Джерси»
5сегодня, 08:15
НХЛ. «Питтсбург» в гостях у «Виннипега», «Анахайм» примет «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе» против «Колорадо»
6сегодня, 07:45
Ланкинен с шатаутом, Том Уилсон с 2+1 и Шестеркин с 34 сэйвами в игре с «Торонто» – звезды дня в НХЛ
5сегодня, 06:55
Броберг набрал 6 очков и «+6» в первых 6 матчах за «Сент-Луис». Защитник перешел из «Эдмонтона» в результате оффер-шита
14сегодня, 06:35
Овечкин забил 854-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 40 шайб
150сегодня, 06:00Видео
Мичков в 1-м домашнем матче «Филадельфии» в сезоне: 1 бросок, «минус 1» и 3 потери за 15:49 с «Ванкувером»
10сегодня, 05:46
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Ванкувера» Майерс провел 1000-й матч в НХЛ и сделал ассист
16 минут назад
Мэттьюс о Шестеркине: «Торонто» сделал достаточно, чтобы забить, но, возможно, недостаточно против их вратаря. Он один из лучших в лиге»
27 минут назад
Александр Пашков: «Спартаку» сильно не хватает настоящей мотивации. Пока не будет стабильности, за что-то серьезное клубу будет сложно бороться»
140 минут назад
Защитник «Торпедо» Конюшков: «Хочется привезти Кубок Гагарина в Нижний Новгород»
54 минуты назад
Щитов о рекорде Шипачева по матчам в КХЛ: «Очень впечатляет. Маловероятно, что в ближайшие 10 лет такой рекорд побьют»
сегодня, 10:44
Новиков о вратарях: «В современном хоккее нет неберущихся шайб! Единственное исключение – рикошет»
сегодня, 10:28
Травмированный Кузьмин вернулся в Уфу и посетил тренировку «Салавата». Форварда выписали из больницы
3сегодня, 09:55Видео
Агент Пилко о ситуации с Криштофом: «С ИИХФ надо налаживать общение, а не враждовать с ней. В конфликте нет смысла»
2сегодня, 09:48
Аскаров сделал шатаут во 2-м матче подряд за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ
1сегодня, 09:32
Юрий Новиков: «Голкиперы в КХЛ определяют результат и выигрывают Кубки Гагарина. Во всех московских командах пока нет доминирующего вратаря»
сегодня, 08:48