Агент Прохоркина и Калинина: «Движения есть, ведем переговоры каждый день. Но либо нас что-то не устраивает, либо в финансовом плане не сходимся с клубом»
Агент Николая Прохоркина и Сергея Калинина высказался о будущем игроков.
– Есть ли новости о трудоустройстве Николая Прохоркина и Сергея Калинина?
– Движения есть постоянно, ведем переговоры каждый день, но либо нас что-то не устраивает, либо в финансовом плане не сходимся с клубом.
Есть еще Динар Хамидуллин, по нему тоже общаемся. Кирилл Петров пока играет в Высшей лиге. Он ждет предложений из команд КХЛ, – сказал агент Шуми Бабаев.
В прошлом сезоне Прохоркин выступал за «Сибирь» и «Авангард», Калинин – за «Трактор».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости