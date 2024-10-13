Агент Прохоркина и Калинина: «Движения есть, ведем переговоры каждый день. Но либо нас что-то не устраивает, либо в финансовом плане не сходимся с клубом»

Агент Николая Прохоркина и Сергея Калинина высказался о будущем игроков.

– Есть ли новости о трудоустройстве Николая Прохоркина и Сергея Калинина?

– Движения есть постоянно, ведем переговоры каждый день, но либо нас что-то не устраивает, либо в финансовом плане не сходимся с клубом.

Есть еще Динар Хамидуллин, по нему тоже общаемся. Кирилл Петров пока играет в Высшей лиге. Он ждет предложений из команд КХЛ, – сказал агент Шуми Бабаев.

В прошлом сезоне Прохоркин выступал за «Сибирь» и «Авангард», Калинин – за «Трактор».