Калинин о переходе в «Витязь»: «Нравится, что команда амбициозная. Молодые ребята, боевые, на хорошем ходу. Надеюсь, смогу им помочь»
– Расскажите события последних дней, которые вас привели сюда, в Балашиху, в «Витязь». Как это произошло?
– Руководство клуба проявило интерес. Созвонились с моим агентом. В принципе, достаточно легко договорились.
– Насколько для вас это приятная неожиданность?
– Я ждал долго. Поэтому круто, что так получилось.
– Что скажете о «Витязе» сейчас? Что называется, на первый взгляд?
– Многих ребят знаю. Познакомился с тренерским штабом сегодня. Сейчас будет собрание – введут в курс дела меня, системы игры.
В принципе, хорошая команда, знаю, собралась в этом году. Молодые ребята, боевые, на хорошем ходу сейчас находятся. Надеюсь, что смогу им помочь. Уверен. Поэтому посмотрим.
– Команда действительно молодая. Перезагрузилась. Обновилась. Сейчас ставит задачу как минимум выхода в плей-офф. Но понятно, что для «Витязя» это задача такая – сложная.
– Мне нравится, что команда амбициозная. В этом плане нам по пути. Я здесь тоже не приехал заканчивать. Есть что доказывать, есть что показывать, есть к чему стремиться еще, – сказал нападающий «Витязя» Сергей Калинин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий