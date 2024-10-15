Калинин о переходе в «Витязь»: «Нравится, что команда амбициозная. Молодые ребята, боевые, на хорошем ходу. Надеюсь, смогу им помочь»

Сергей Калинин прокомментировал подписание контракта с «Витязем».

– Расскажите события последних дней, которые вас привели сюда, в Балашиху, в «Витязь». Как это произошло?

– Руководство клуба проявило интерес. Созвонились с моим агентом. В принципе, достаточно легко договорились.

– Насколько для вас это приятная неожиданность?

– Я ждал долго. Поэтому круто, что так получилось.

– Что скажете о «Витязе» сейчас? Что называется, на первый взгляд?

– Многих ребят знаю. Познакомился с тренерским штабом сегодня. Сейчас будет собрание – введут в курс дела меня, системы игры.

В принципе, хорошая команда, знаю, собралась в этом году. Молодые ребята, боевые, на хорошем ходу сейчас находятся. Надеюсь, что смогу им помочь. Уверен. Поэтому посмотрим.

– Команда действительно молодая. Перезагрузилась. Обновилась. Сейчас ставит задачу как минимум выхода в плей-офф. Но понятно, что для «Витязя» это задача такая – сложная.

– Мне нравится, что команда амбициозная. В этом плане нам по пути. Я здесь тоже не приехал заканчивать. Есть что доказывать, есть что показывать, есть к чему стремиться еще, – сказал нападающий «Витязя» Сергей Калинин .