Блюгерс и Балинскис подрались в матче «Ванкувера» и «Флориды». Это первая чисто латвийская драка в истории НХЛ

Теодорс Блюгерс и Увис Балинскис подрались в матче «Ванкувера» и «Флориды».

«Пантерс» уступили «Кэнакс» (2:3 ОТ) на своей площадке в матче регулярного чемпионата НХЛ .

В середине второго периода произошла потасовка с участием игроков обеих команд.

Форвард канадского клуба Теодорс Блюгерс сцепился с защитником южан Увисом Балинскисом . Игроки сбросили краги, но схватка быстро перешла в партер. Тем не менее, оба игрока были наказаны 5 минутами штрафа.

По данным Sportsnet Stats, это первая чисто латвийская драка в истории лиги.