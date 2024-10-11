Кожевников о СКА: «Много игроков, большая текучка – нет стабильности. Странные вещи происходят с вратарями, меняют как перчатки – это нервирует. Не могу понять логику»
Александр Кожевников выразил непонимание из-за действий СКА.
Команда Романа Ротенберга находится на пятой позиции в Западной конференции.
«Не могу понять логику СКА. У них очень много игроков и большая текучка, из‑за чего нет стабильности.
Все видят, что это главная проблема. Сезон уже идет, а они продолжают пересобирать команду.
Странные вещи происходят с вратарями, снимают их через матч, но так нельзя, ведь голкипер – 70% команды. Вратарей меняют как перчатки – это нервирует.
Заку Фукале дали шанс в «Тракторе». Он все доказал и сейчас тащит Челябинск.
А СКА каждый день переворачивает все с ног на голову», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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