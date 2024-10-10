«Спартак» и минское «Динамо» проведут вынесенный матч в Ташкенте. Узбекистан станет 16-й страной, в которой пройдет игра КХЛ

Минское «Динамо» и «Спартак» проведут вынесенный матч КХЛ в Ташкенте.

«Континентальная хоккейная лига объявляет о проведении вынесенного матча регулярного чемпионата в Узбекистане.

Матч №432 между минским «Динамо» и «Спартаком », запланированный на 22 декабря 2024 года, пройдет на «Хумо Арене», вмещающей около 12 тысяч зрителей.

Узбекистан станет 16-й страной, в которой пройдут встречи КХЛ, а Ташкент – 49-м городом.

Проект KHL World Games стартовал в сезоне-2018/19 – в Вене, Цюрихе и Таллинне. Спустя сезон игры проводились в Давосе и Таллинне, а в 2021 году – в Дубае. Спартаковцы уже выступали за пределами географии КХЛ – в 2010 году, в Давосе. Для минчан же это будет первый такой матч», – сообщается на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Мы рады объявить о возвращении проекта KHL World Games. Уверен, матч в Ташкенте пройдет на высоком уровне, соответствующем нашим стандартам и привлечет новых болельщиков.

Отдельно хочу поблагодарить минское «Динамо » и «Спартак», которые будут представлять КХЛ в новой для нас стране – Узбекистане», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.