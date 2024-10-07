СКА может подписать Орлова после завершения контракта защитника с «Каролиной» («СЭ»)
Дмитрий Орлов может перейти в СКА из «Каролины».
О вероятности такого трансфера написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Действующий договор 33-летнего Дмитрия Орлова и «Каролины» с зарплатой 7,75 миллиона долларов в год рассчитан до завершения предстоящего сезона.
«В ком нет сомнений, так это в Александре Никишине.
Он пропустил начало сезона, но уверенно вернулся в состав, играет по 25 минут за матч и показывает себя абсолютно готовым защитником для первых двух пар «Каролины».
После этого сезона он должен заменить в составе «Харрикейнс» Дмитрия Орлова, который с большой долей вероятности подпишется как раз в СКА», – написал Хайруллин.
Кузнецов хочет, чтобы Орлов перешел в СКА: «Через год, надеюсь. Это мое желание и еще одного человека»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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