СКА может подписать Орлова после завершения контракта защитника с «Каролиной» («СЭ»)

Дмитрий Орлов может перейти в СКА из «Каролины».

О вероятности такого трансфера написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Действующий договор 33-летнего Дмитрия Орлова и «Каролины» с зарплатой 7,75 миллиона долларов в год рассчитан до завершения предстоящего сезона.

«В ком нет сомнений, так это в Александре Никишине .

Он пропустил начало сезона, но уверенно вернулся в состав, играет по 25 минут за матч и показывает себя абсолютно готовым защитником для первых двух пар «Каролины».

После этого сезона он должен заменить в составе «Харрикейнс» Дмитрия Орлова , который с большой долей вероятности подпишется как раз в СКА », – написал Хайруллин.

Кузнецов хочет, чтобы Орлов перешел в СКА: «Через год, надеюсь. Это мое желание и еще одного человека»