Башкиров после 2:5 с «Северсталью»: «Равная игра, у «Металлурга» было много моментов. Спад идет, яма, нужно собраться и выиграть один матч»

Данил Башкиров высказался после поражения «Металлурга» от «Северстали» (2:5).

У команды под руководством Андрея Разина 1 победа в 6 играх на старте сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Почему проиграли?

– Просто соперник забил свои моменты, а мы не забили, отсюда такой результат. Моментов у нас было много. Была равная игра, мы знали, что «Северсталь » – хорошая команда, любит играть в пас, держать шайбу.

Нужно было лишить их шайбы и контроля над ней и забить свои моменты. В третьем периоде хотели забить, чтобы сравнять или хотя бы сделать на следующую игру позитивный задел.

– Черная полоса?

– Проигрываем, можно сказать, спад идет, яма. Нужно собраться и выиграть один матч, чтобы потом все пошло в лучшую сторону.

– Надежды на домашнюю серию?

– Конечно, нужно выходить на каждую игру за победой, брать и брать очки, это единственное, что сейчас важно, – сказал нападающий «Металлурга ».