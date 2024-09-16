Башкиров после 2:5 с «Северсталью»: «Равная игра, у «Металлурга» было много моментов. Спад идет, яма, нужно собраться и выиграть один матч»
У команды под руководством Андрея Разина 1 победа в 6 играх на старте сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Почему проиграли?
– Просто соперник забил свои моменты, а мы не забили, отсюда такой результат. Моментов у нас было много. Была равная игра, мы знали, что «Северсталь» – хорошая команда, любит играть в пас, держать шайбу.
Нужно было лишить их шайбы и контроля над ней и забить свои моменты. В третьем периоде хотели забить, чтобы сравнять или хотя бы сделать на следующую игру позитивный задел.
– Черная полоса?
– Проигрываем, можно сказать, спад идет, яма. Нужно собраться и выиграть один матч, чтобы потом все пошло в лучшую сторону.
– Надежды на домашнюю серию?
– Конечно, нужно выходить на каждую игру за победой, брать и брать очки, это единственное, что сейчас важно, – сказал нападающий «Металлурга».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий