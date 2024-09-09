Валерий Каменский: «Старт КХЛ – удачный, все соскучились по хоккею. Погода помогает – люди на воздухе находятся, много разговоров про хоккей ведется»

Валерий Каменский положительно оценил начало сезона в КХЛ.

«Интересные матчи с голами, овертаймами, много зрителей на трибунах. Все соскучились по хоккею. Дальше будет интереснее.

Погода сейчас еще помогает – заставляет людей больше на воздухе находиться. Много разговоров про хоккей ведется. Как по мне, старт КХЛ – удачный», – сказал вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский .