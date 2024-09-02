«Атланту» засчитано техническое поражение в игре со «Спартаком» в МХЛ. В заявке команды было лишь 13 человек

«Атланту» засчитано техническое поражение в матче МХЛ

«Молодежная хоккейная команда «Атлант» отказалась от участия в матче №6 OLIMPBET регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги против МХК «Спартак » 2 сентября 2024 года.

МХК «Атлант» засчитывается техническое поражение, на клуб будут наложены дополнительные дисциплинарные санкции», – говорится в заявлении лиги.

Журналист Алексей Шевченко отмечает , что в заявке «Атланта » было всего 13 человек, остальные хоккеисты заявлены не были: «Кто виноват, что игроки «Атланта» не заявлены? Но явно не главный тренер».

«Это стало известно за час до матча, утром [тренера] Николая [Лемтюгова ] даже не предупредили», – добавил Шевченко.