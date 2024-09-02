«Атланту» засчитано техническое поражение в игре со «Спартаком» в МХЛ. В заявке команды было лишь 13 человек
«Атланту» засчитано техническое поражение в матче МХЛ
«Молодежная хоккейная команда «Атлант» отказалась от участия в матче №6 OLIMPBET регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги против МХК «Спартак» 2 сентября 2024 года.
МХК «Атлант» засчитывается техническое поражение, на клуб будут наложены дополнительные дисциплинарные санкции», – говорится в заявлении лиги.
Журналист Алексей Шевченко отмечает, что в заявке «Атланта» было всего 13 человек, остальные хоккеисты заявлены не были: «Кто виноват, что игроки «Атланта» не заявлены? Но явно не главный тренер».
«Это стало известно за час до матча, утром [тренера] Николая [Лемтюгова] даже не предупредили», – добавил Шевченко.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал МХЛ
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