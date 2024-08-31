Директор петербургского «Динамо» выступил за разделение на Запад и Восток в ВХЛ: «Нужно понимать, сколько клубы тратят. Цифра выросла на 43% по сравнению с прошлым сезоном»
«Я однозначно за разделение на «Запад» и «Восток». Нужно понимать, сколько сейчас клубы тратят на логистику, гостиницы и питание. По сравнению с прошлым сезоном эта цифра выросла на 43%.
Бюджет клубам никому, кроме АКМ, не добавили, насколько я знаю. Мы в «Динамо» работаем с тем бюджетом, который был в том году – ни копейки больше ни на зарплаты, ни на премии, ни на логистику.
Но выросла задача от руководства клуба. И это касается всех клубов. Если взять Пензу и Воронеж, то это просто катастрофа.
Если брать спортивную составляющую, то у нас есть множество регламентов. Мы всячески делаем омоложение лиги своими лимитами. Да, игры очень важны для болельщиков.
Но я убежден, что молодой игрок не может расти без полноценного тренировочного процесса. 64 игры с такой логистикой в ВХЛ – это очень много.
Да, я понимаю, что для Востока это намного сложнее. Но давайте не забывать, что раньше это было и были спаренные игры, чтобы сэкономить на логистике. Варианты разные есть.
И когда мы берём эти 43 процента, мы еще инфляцию не включаем. Я думаю, что рано или поздно жизнь заставит нас подумать об этом серьезно», – сказал спортивный директор петербургского «Динамо» Михаил Бирюков.
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