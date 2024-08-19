Кудашов о посещении «Динамо» «Хатыни»: «В парламент Канады пригласили эсэсовца, нациста. Наши североамериканцы должны отделять, где добро, а где зло»

Алексей Кудашов высказался о поездке «Динамо» в мемориальный комплекс «Хатынь».

Деревня с одноименным названием была уничтожена немецким карательным отрядом 22 марта 1943 года. За возможную помощь партизанам были сожжены или расстреляны 149 жителей, включая 75 детей.

– Вам было интересно, как отреагируют на поездку иностранные игроки, для которых по объективным причинам тема Великой Отечественной войны никогда не стояла так остро, как для россиян и белорусов?

– Это было одной из задач, почему мы туда поехали. Специально взяли даже не переводчика, а именно англоязычного экскурсовода, чтобы она донесла до ребят информацию на понятном им языке.

Мы должны делать все возможное, чтобы просвещать нашу молодежь и доносить до нее верную информацию, чтобы им в уши не врали. Кто-то, может быть, и не согласится, но мы должны это доносить ради того, чтобы они знали. Потому что не по их вине они ничего не знали.

Вы же сами слышали цифры, сколько людей погибло, сколько сгорело заживо. И они должны это знать.

Недавно в парламент Канады даже пригласили эсэсовца, нациста (инцидент произошел в 2023 году – Спортс’‘). Поэтому наши североамериканцы должны отделять, где добро, а где зло, – заявил главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.