Кудашов о посещении «Динамо» «Хатыни»: «В парламент Канады пригласили эсэсовца, нациста. Наши североамериканцы должны отделять, где добро, а где зло»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Динамо Политика Чемпионат.com Хоккей

Алексей Кудашов высказался о поездке «Динамо» в мемориальный комплекс «Хатынь».

Деревня с одноименным названием была уничтожена немецким карательным отрядом 22 марта 1943 года. За возможную помощь партизанам были сожжены или расстреляны 149 жителей, включая 75 детей.

– Вам было интересно, как отреагируют на поездку иностранные игроки, для которых по объективным причинам тема Великой Отечественной войны никогда не стояла так остро, как для россиян и белорусов?

– Это было одной из задач, почему мы туда поехали. Специально взяли даже не переводчика, а именно англоязычного экскурсовода, чтобы она донесла до ребят информацию на понятном им языке.

Мы должны делать все возможное, чтобы просвещать нашу молодежь и доносить до нее верную информацию, чтобы им в уши не врали. Кто-то, может быть, и не согласится, но мы должны это доносить ради того, чтобы они знали. Потому что не по их вине они ничего не знали.

Вы же сами слышали цифры, сколько людей погибло, сколько сгорело заживо. И они должны это знать.

Недавно в парламент Канады даже пригласили эсэсовца, нациста (инцидент произошел в 2023 году – Спортс’‘). Поэтому наши североамериканцы должны отделять, где добро, а где зло, – заявил главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

Материалы по теме

188 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спасибо, что возите людей в такие места.
Только, чтобы не слыть лицемерами, можно заехать и в Куропаты. Это от Минск-Арены - 15 минут.
Там точно также уничтожали советских граждан другие советские граждане.
Или в концлагерь в Масюковщине - туда от Минск-Арены вообще пешком дойти можно.
+95
-14
+81
То что потом премьер страны приносил за это извинения, он конечно умолчал. А про ряженых за спиной Путина на мероприятиях говорить будем?
+118
-39
+79
В Бучу экскурсия будет?
+63
-31
+32
Ответ WizerionII
Комментарий скрыт
Главное татуировки эспаньолы не смотреть)
+36
-6
+30
Не стояла так остро? Серьёзно?
Мало беларусов, украинцев, литовцев, евреев выехало с территорий Рос империи/СССР в Канаду от тех же гонений, репрессий и уничтожений?
Далеко ходить не надо, можно начать с великого Уэйна.
+42
-14
+28
Ответ Digger86
То что потом премьер страны приносил за это извинения, он конечно умолчал. А про ряженых за спиной Путина на мероприятиях говорить будем?
100% В Канаде извиниль, и председатель Парламента, который эту встречу устроил ушёл в отставку!!! Но через пару месяцев наша Моль на весь мир оправдывала Гитлера, граждане даже заяву написали на него, и Тишина)
+33
-12
+21
А потом пусть сводит их на концерт Шамана. Где иностранцы могут вместе с ним вскинуть руки и нажать на красную кнопку!
+21
-3
+18
Ответ Carasa
А где-то закреплены критерии для добра и для зла?
Всё просто. Добро - моя точка зрения, зло - точка зрения противника.
+20
-3
+17
«Она утонула»… и улыбка
+21
-4
+17
Ответ Джон Силвер_1116158947
Спасибо, что возите людей в такие места. Только, чтобы не слыть лицемерами, можно заехать и в Куропаты. Это от Минск-Арены - 15 минут. Там точно также уничтожали советских граждан другие советские граждане. Или в концлагерь в Масюковщине - туда от Минск-Арены вообще пешком дойти можно.
Спроси сколько людей в России знает про Локотскую область во время Великой отечественной?! И это не Власовцы с Рус флагом кстати!!! Так там одни русские других двухсотили массово, около 10 тыс жертв всего! Но про это Молчат, то ли дело про Бандеру байки рассказывать, который сидел в концлагере почти всю войну, и НИ ОДНОГО РУССКОГО НЕ ЗАДВУХСОТИЛ
+36
-20
+16
Ответ arisstopane
эсэсовец в парламенте канады - на совести канадцев, а тупое быдло повторяющее фейки роспропаганды - на совести кого? - в беларуси, по-приказу сталина, до уровня хатыни, было сожженно чекистами около 200 сел и деревень, чтобы не достались фашистам, немцы сожгли одну деревню, а русские - 200! но хайпуют именно на хатыни
Немцы сожгли одну? Одну? Я конечно знаю что у нас новая повесточка с очернением Сталина и СССР. Но ты такой бред написал.
+26
-10
+16
Ответ omega pepega
В Бучу экскурсия будет?
Ну это другое! Кстати 13 апреля 2022 Моль вместе с Лукой лично сказали, что у них какие то документы, и доказательства есть Типо в Буче постановка была, и покажут на днях,показывая на чемоданчик какой то! Но вот до сих НИЧЕГО нет! И Конь один в МИД уже признал трагедию, но типо нужно разбираться ещё, и список он ждёт жертв оказывается, Хотя мемориал с фамилиями в Буче уже 1,5 года есть
+31
-16
+15
Ответ WizerionII
Комментарий скрыт
Ну да, а то что Рогозин зиговал, ты уже наверное забыл и твои кумиры тоже уже забыли когда назначали его на все высокие должнлстт)
+19
-5
+14
Ответ Bullship
Разве нацизм и убийство местного населения должны обладать какими-то еще признаками и отвечать каким - то "критериям классификации", чтобы считаться злом?
Так если нацисты абсолютное зло, почему умалчивается совместное с ними нападение на Польшу, пакты о разделе Европы и торговлю на протяжении двух лет в течение второй мировой, или они плохие только когда тебе сделали плохо?
+13
-2
+11
Про чеченцев мародёрящих в курской области салоны Мегафона рассказали надеюсь?
+15
-4
+11
Правильно что съездили. Такие вещи помнить надо, так же не надо забывать о других преступлениях совершенных и оккупантами и "своими". Ещё надо понимать что события тех лет нельзя использовать для действий производимых сейчас.
+13
-2
+11
Ответ Старшой_61
ты кого хочешь оправдать? зая
Ты просто даун
+16
-6
+10
Ответ Игорь Котов_1116314999
Трагедия в Хатыне ( где местные сами раздраконили немцев) была одна из таких же сотню деревень, но именно ее Наша власть сделало главной экспозицие Чтобы перекрыть названием СВОИ преступления в Катыне, где 20 тыс поляков задвухсотили! И как пример, в 70х президент США приехал, чтобы заехать в Катынь, а его спецом в Хатынь отвезли, и пресса США про это и писала
Местные сами раздраконили немцев? Чувак ты что серьёзно? Смотри не деанонься где нибудь, мне за тебя уже боязно.
+14
-5
+9
Ответ arisstopane
эсэсовец в парламенте канады - на совести канадцев, а тупое быдло повторяющее фейки роспропаганды - на совести кого? - в беларуси, по-приказу сталина, до уровня хатыни, было сожженно чекистами около 200 сел и деревень, чтобы не достались фашистам, немцы сожгли одну деревню, а русские - 200! но хайпуют именно на хатыни
Сжигать дома и постройки при отсутплении своей армии, чтобы лишить противника-агрессора крыши над головой - довольно спорное с морально-этической стороны решение, но с точки зрения войны его понять и обьяснить вполне возможно.
Уничтожать мирное население на оккупированных территориях, в том числе сжигая его заживо - не оправдывается ни с какой точки зрения, это глупо и аморально, просто бесчеловечно.
+13
-4
+9
Ответ Игорь Котов_1116314999
Трагедия в Хатыне ( где местные сами раздраконили немцев) была одна из таких же сотню деревень, но именно ее Наша власть сделало главной экспозицие Чтобы перекрыть названием СВОИ преступления в Катыне, где 20 тыс поляков задвухсотили! И как пример, в 70х президент США приехал, чтобы заехать в Катынь, а его спецом в Хатынь отвезли, и пресса США про это и писала
ты кого хочешь оправдать? зая
+31
-23
+8
Ответ Игорь Котов_1116314999
Трагедия в Хатыне ( где местные сами раздраконили немцев) была одна из таких же сотню деревень, но именно ее Наша власть сделало главной экспозицие Чтобы перекрыть названием СВОИ преступления в Катыне, где 20 тыс поляков задвухсотили! И как пример, в 70х президент США приехал, чтобы заехать в Катынь, а его спецом в Хатынь отвезли, и пресса США про это и писала
Ну, справедливости ради, долгое время о Катынском расстреле и Путин, и Медведев, и прочие лица государства говорили как о безусловном преступлении советской власти, которому нет прощения. Это после 14-го года риторика резко изменилась, как и политика в целом. Увы, коньюктура.
Впрочем, Катынь никак не оправдывевает преступление в Хатыни, мы же, обычные люди, не коньюктурщики.
+10
-2
+8
Ответ omega pepega
В Бучу экскурсия будет?
Как то расследование бучи замялось. Неудобненько получилось
+14
-6
+8
Ответ Игорь Котов_1116314999
Спроси сколько людей в России знает про Локотскую область во время Великой отечественной?! И это не Власовцы с Рус флагом кстати!!! Так там одни русские других двухсотили массово, около 10 тыс жертв всего! Но про это Молчат, то ли дело про Бандеру байки рассказывать, который сидел в концлагере почти всю войну, и НИ ОДНОГО РУССКОГО НЕ ЗАДВУХСОТИЛ
До 14-года о русском коллаборационизме боле-менее начинали говорить, по крайней мере появлялись вполне приличные научные исследования на эту тему. После 14-го эта тема фактически табуирована и ей занимаются лишь фрики типа Кирилла Александрова.
А если той или иной темой не занимаются историки, ей как раз и займуться фрики, а что еще хуже - политики.
+10
-2
+8
Ответ Carasa
А где-то закреплены критерии для добра и для зла?
Разве нацизм и убийство местного населения должны обладать какими-то еще признаками и отвечать каким - то "критериям классификации", чтобы считаться злом?
+11
-3
+8
Ответ Savardus
Про чеченцев мародёрящих в курской области салоны Мегафона рассказали надеюсь?
Зачем свою молодежь/иностранцев пугать тревожными новостями? Лучше про Канаду и про события 85илет давности в РБ рассказать. Понимаю весь трагизм событий ВОВ для чел, рожденного на постсоветском пространстве. Но сколько лет еще мы будем забалтывать текущую действительность событиями из далекого, прошлого века?
+9
-2
+7
Ответ Старшой_61
да это другое. Это норм. Если бы на шапке была советская звезда, то тогда бы тут вой соевый поднялся бы будь здоров
Вообще то в Украине что Нацистская, что Советская символика запрещена ,как две страны союзники напавшие на Польшу в 1939, и так вторую мировую развязали
+15
-8
+7
Ответ Даша Тихонова
Знаю, есть те кто скажет что они не знали что он эсэсовец и что они потом извинились... Когда кого-то приглашают прямо в парламент, как минимум узнают его биографию. А извинились потому что скандал вышел за пределы Канады. Там у каждого второго/третьего украинца предок из этих. Это как немцы в Аргентине. Дед Супрун был бандеровцем. Дед Христи Фриланд тоже был нациком местного пошива...
Бандера который всю войну сидел в немецком концлагере: нацист и плохой
Сталин который совместно с Гитлером напал на Польшу и два года обеспечивал его армию уголью, нефтью и сталью герой и победитель нацизма, не перепутайте.
+8
-2
+6
Ответ AMOLAD
Ой как просто, ошиблись просто. А потом еще раз ошиблись, отказав в выдаче ублюдка)
Да нет. Спецом сделали, чтобы потом главе парламента в отставку уходить, а премьер-министру унижаться, извиняясь. Охренеть какой надежный план.
А выдавать своего гражданина РФ никто не будет. Каким бы ни был.
Ну и да, Путин вон фашиста Ильина вовсю цитирует и ни разу не извинился
+7
-1
+6
Ответ Старшой_61
и? ты тоже убежден что никто не знал что эта старая субстанция была в сс?
Я убежден в одном - они прилюдно извинились.
+8
-2
+6
А где-то закреплены критерии для добра и для зла?
+18
-12
+6
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий