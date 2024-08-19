Кудашов о посещении «Динамо» «Хатыни»: «В парламент Канады пригласили эсэсовца, нациста. Наши североамериканцы должны отделять, где добро, а где зло»
Алексей Кудашов высказался о поездке «Динамо» в мемориальный комплекс «Хатынь».
Деревня с одноименным названием была уничтожена немецким карательным отрядом 22 марта 1943 года. За возможную помощь партизанам были сожжены или расстреляны 149 жителей, включая 75 детей.
– Вам было интересно, как отреагируют на поездку иностранные игроки, для которых по объективным причинам тема Великой Отечественной войны никогда не стояла так остро, как для россиян и белорусов?
– Это было одной из задач, почему мы туда поехали. Специально взяли даже не переводчика, а именно англоязычного экскурсовода, чтобы она донесла до ребят информацию на понятном им языке.
Мы должны делать все возможное, чтобы просвещать нашу молодежь и доносить до нее верную информацию, чтобы им в уши не врали. Кто-то, может быть, и не согласится, но мы должны это доносить ради того, чтобы они знали. Потому что не по их вине они ничего не знали.
Вы же сами слышали цифры, сколько людей погибло, сколько сгорело заживо. И они должны это знать.
Недавно в парламент Канады даже пригласили эсэсовца, нациста (инцидент произошел в 2023 году – Спортс’‘). Поэтому наши североамериканцы должны отделять, где добро, а где зло, – заявил главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Только, чтобы не слыть лицемерами, можно заехать и в Куропаты. Это от Минск-Арены - 15 минут.
Там точно также уничтожали советских граждан другие советские граждане.
Или в концлагерь в Масюковщине - туда от Минск-Арены вообще пешком дойти можно.
Мало беларусов, украинцев, литовцев, евреев выехало с территорий Рос империи/СССР в Канаду от тех же гонений, репрессий и уничтожений?
Далеко ходить не надо, можно начать с великого Уэйна.
Уничтожать мирное население на оккупированных территориях, в том числе сжигая его заживо - не оправдывается ни с какой точки зрения, это глупо и аморально, просто бесчеловечно.
Впрочем, Катынь никак не оправдывевает преступление в Хатыни, мы же, обычные люди, не коньюктурщики.
А если той или иной темой не занимаются историки, ей как раз и займуться фрики, а что еще хуже - политики.
Сталин который совместно с Гитлером напал на Польшу и два года обеспечивал его армию уголью, нефтью и сталью герой и победитель нацизма, не перепутайте.
А выдавать своего гражданина РФ никто не будет. Каким бы ни был.
Ну и да, Путин вон фашиста Ильина вовсю цитирует и ни разу не извинился