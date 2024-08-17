Саморуков о США и Канаде: «Другой менталитет и отношение. Могут в лицо сказать, что ты лучший, а в состав не поставить»

Дмитрий Саморуков сравнил Россию и Северную Америку.

25-летний защитник перешел в ЦСКА после 7 лет в Северной Америке. Он провел 3 игры в НХЛ и 239 матчей в АХЛ.

– Какого опыта набрались за океаном, английский язык подтянули?

– Я рано уехал, в 17 лет, через пару лет уже мог общаться. В итоге пробыл семь лет, теперь с иностранцами в России полегче разговаривать.

– Сравнивать Америку и Россию нет смысла, все совершенно разное?

– Отношение людей другое, менталитет другой. Ребята, которые летят за океан впервые, могут попасть в другой мир. Не знаешь язык – уже тяжело.

С тренерами другое общение. Тебе могут в лицо сказать, что ты лучший, а в состав не поставить. Когда варишься в этой теме, то понимаешь, как все устроено, – сказал игрок ЦСКА Дмитрий Саморуков.

«В Америке мою русскую душу тянуло в Россию. Худшие дни – когда уезжал на сезон и ждал приезда домой». Просветов о переходе в ЦСКА после 8 лет в Северной Америке