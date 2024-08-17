Саморуков о США и Канаде: «Другой менталитет и отношение. Могут в лицо сказать, что ты лучший, а в состав не поставить»

Теги ЦСКА НХЛ АХЛ КХЛ Дмитрий Саморуков Чемпионат.com Хоккей

Дмитрий Саморуков сравнил Россию и Северную Америку.

25-летний защитник перешел в ЦСКА после 7 лет в Северной Америке. Он провел 3 игры в НХЛ и 239 матчей в АХЛ.

– Какого опыта набрались за океаном, английский язык подтянули?

– Я рано уехал, в 17 лет, через пару лет уже мог общаться. В итоге пробыл семь лет, теперь с иностранцами в России полегче разговаривать.

– Сравнивать Америку и Россию нет смысла, все совершенно разное?

– Отношение людей другое, менталитет другой. Ребята, которые летят за океан впервые, могут попасть в другой мир. Не знаешь язык – уже тяжело.

С тренерами другое общение. Тебе могут в лицо сказать, что ты лучший, а в состав не поставить. Когда варишься в этой теме, то понимаешь, как все устроено, – сказал игрок ЦСКА Дмитрий Саморуков.

«В Америке мою русскую душу тянуло в Россию. Худшие дни – когда уезжал на сезон и ждал приезда домой». Просветов о переходе в ЦСКА после 8 лет в Северной Америке

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26 комментариев
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То ли дело в российских детских хоккейных школах, где в лицо говорят что ты лучший, но в состав тебя точно не поставят, пока родители не занесут пухлый конверт.
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Неделя возвращенцев из-за океана продолжается. Все интервью как под копирку, менталитет и все такое:) По-моему очевидно, что ментальность американцев и россиян будет отличаться, зачем об этом постоянно говорить?
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Ответ Melnikov1968
Неделя возвращенцев из-за океана продолжается. Все интервью как под копирку, менталитет и все такое:) По-моему очевидно, что ментальность американцев и россиян будет отличаться, зачем об этом постоянно говорить?
Это обязательное условие при подписании контракта с клубом КХЛ
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+40
у цска там пиарщик с вгтрк чтоли пришел?
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Ответ Savardus
То ли дело в российских детских хоккейных школах, где в лицо говорят что ты лучший, но в состав тебя точно не поставят, пока родители не занесут пухлый конверт.
Не согласен, это не менталитет. А вот вратарь Федотов. В лицо говорили, что лучший. И в состав ставили. Это все в лицо. А ещё в армию тоже поставили и в лицо ничего не сказали. Вот это менталитет!
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Рассмешил, будто в России по другому.
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Все уже поняли, что в США и Канаде живут одни только лицемеры. Так, для сравнения, привели бы пример общения с тренерами в КХЛ/ВХЛ/МХЛ.
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Ответ Melnikov1968
Неделя возвращенцев из-за океана продолжается. Все интервью как под копирку, менталитет и все такое:) По-моему очевидно, что ментальность американцев и россиян будет отличаться, зачем об этом постоянно говорить?
У них спрашивают они отвечают
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+5
Ответ Birdman NBA
У них спрашивают они отвечают
Вот-вот, вследствие нынешних "указаний партии" нужно поддерживать настроение "русские и американцы различаются", желательно с подтекстом "пожившие в обеих странах в итоге выбирают Россию". СМИ на передовой...
+9
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Нет в Северной Америке таких крутых тренеров как Йоземарино (в одно слово) который и в совете директоров клуба находится и в федерации хоккея место имеет.
Нет у их тренеров такого размаха. Мелковаты)
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Помнится, была одноклассница по фамилии Лучшева. Ее тоже все лучшей называли, но оценки ставили не совсем лучшие :)
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Утром в СКА, в обед в Сочи, ночью на плацу в Северодвинске
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Давно известный факт, что в Америке не принято говорить человеку плохое о качестве его работы, это считается грубостью.
Тут даже не в менталитете дело - когда молодому спортсмену говорят, что он молодец - это повод начать работать ещё больше и усерднее, чтобы оправдать доверие и заработать место в составе
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Тренер: «Ты должен больше тренироваться, чтобы стать лучше»

Дмитрий Саморуков: «Мне тренер сказал, что я лучший»
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Ты лучший! Лучший должен говорить громче!
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Ответ Birdman NBA
У них спрашивают они отвечают
все вопросы хоккеистам заранее согласовывает пресс-служба клуба, она же может выступить инициатором интервью с определенными темами
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Ответ Гильяно
Так русские и американцы действительно различаются, это вас любой скажет кто жил там и тут. Есть в ютубе несколько каналов с переселенцами американцами тут, которые тут занимаются фермерством или бизнесом, они тоже заявляют что у нас разные менталитеты, их тоже заставляют?) Менталитет это не только мышление, в культура, условия проживания, историческая память, язык и тд
А в этих каналах только о различиях и говорят, или Вы в ЮТУБе смотрите только каналы о них говорящие?
Различия есть, никто не спорит, но почему-то разговор о них занимает очень значительную часть интервью с теми, кто пожил в обех странах... Вот в публикуемых на Спортсе интерью с такими спортсменами вопрос о "различиях" звучит практически всегда...
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Ответ Борис Калашников
Все уже поняли, что в США и Канаде живут одни только лицемеры. Так, для сравнения, привели бы пример общения с тренерами в КХЛ/ВХЛ/МХЛ.
Там будет диалог из старого фильма с гнусавой озвучкой)
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Возвращается какой-то невостребованеый там сброд и, как под копирку, несёт одну и ту же чушь.
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https://m.sports.ru/hockey/1116205399-agent-samorukova-vedem-vyalotekushhie-peregovory-s-czska-prioritetom-d.html?
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Мне на работе так говорили. А потом уволили одним днём,"по соглашению сторон".
Так что незаменимых нет.
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Судя по тому, что он говорит о своем английском ("пробыл 7 лет, теперь с иностранцами в России полегче разговаривать"), он просто не сумел понять целую фразу "ты лучший из тех, кого я не поставил в состав".
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