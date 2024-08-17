Саморуков о США и Канаде: «Другой менталитет и отношение. Могут в лицо сказать, что ты лучший, а в состав не поставить»
Дмитрий Саморуков сравнил Россию и Северную Америку.
25-летний защитник перешел в ЦСКА после 7 лет в Северной Америке. Он провел 3 игры в НХЛ и 239 матчей в АХЛ.
– Какого опыта набрались за океаном, английский язык подтянули?
– Я рано уехал, в 17 лет, через пару лет уже мог общаться. В итоге пробыл семь лет, теперь с иностранцами в России полегче разговаривать.
– Сравнивать Америку и Россию нет смысла, все совершенно разное?
– Отношение людей другое, менталитет другой. Ребята, которые летят за океан впервые, могут попасть в другой мир. Не знаешь язык – уже тяжело.
С тренерами другое общение. Тебе могут в лицо сказать, что ты лучший, а в состав не поставить. Когда варишься в этой теме, то понимаешь, как все устроено, – сказал игрок ЦСКА Дмитрий Саморуков.
«В Америке мою русскую душу тянуло в Россию. Худшие дни – когда уезжал на сезон и ждал приезда домой». Просветов о переходе в ЦСКА после 8 лет в Северной Америке
Нет у их тренеров такого размаха. Мелковаты)
Тут даже не в менталитете дело - когда молодому спортсмену говорят, что он молодец - это повод начать работать ещё больше и усерднее, чтобы оправдать доверие и заработать место в составе
Дмитрий Саморуков: «Мне тренер сказал, что я лучший»
Различия есть, никто не спорит, но почему-то разговор о них занимает очень значительную часть интервью с теми, кто пожил в обех странах... Вот в публикуемых на Спортсе интерью с такими спортсменами вопрос о "различиях" звучит практически всегда...
Так что незаменимых нет.