Бобровский о победе «Флориды» в Кубке Стэнли: «Потрясающий момент. Мы всю жизнь работаем ради этого»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский высказался о победе «Флориды» в Кубке Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

Клуб выступает в НХЛ с 1993 года, в текущем сезоне он отмечал свое 30-летие.

«Потрясающий момент. Всю жизнь мы работаем ради этого, и вот мы этого добились. Это потрясающе», – сказал российский вратарь. 

Бобровский стал 2-м игроком «Флориды», поднявшим над головой Кубок Стэнли. Впервые в истории НХЛ капитан передал трофей вратарю

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13 комментариев
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Достоин, все по делу, Поздравляю!!
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Герой, очень рад за Сергея!
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Долго шёл, но в итоге взял, молодец
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Вытащил важнейший матч в карьере. Дальше только дорога в Зал хоккейной славы.
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2 Везины, КС, 400 побед. Это реально великий вратарь!
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Дорого стоит эта победа!!!Долго Сергей шёл к ней!!!
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Сергей привези кубок Стенли в Новокузнецк.
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Спасибо Сергею и команде за эти потрясающие эмоции. Улыбаешься весь день.

Давно не испытвал такого от спорта! С победой, Пантеры!
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Очень все болели! Гордость наша🇷🇺🙏🏻
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Вписал свое имя золотыми буквами. Поздравляю, Сергей, теперь ты в истории.
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Невероятно рад был этим тяжелым похмельным утром прочитать новость о победе Пантер.Особенная радость за Бобровского.
Всем Добра!
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Сергей ты Великолепен, ты Супер!
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Ура - Флорида Пантерс!
Ура - Florida Beavers!
Ура - Флорида Боберс!!!
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