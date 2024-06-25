Бобровский о победе «Флориды» в Кубке Стэнли: «Потрясающий момент. Мы всю жизнь работаем ради этого»
Сергей Бобровский высказался о победе «Флориды» в Кубке Стэнли.
«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.
Клуб выступает в НХЛ с 1993 года, в текущем сезоне он отмечал свое 30-летие.
«Потрясающий момент. Всю жизнь мы работаем ради этого, и вот мы этого добились. Это потрясающе», – сказал российский вратарь.
Бобровский стал 2-м игроком «Флориды», поднявшим над головой Кубок Стэнли. Впервые в истории НХЛ капитан передал трофей вратарю
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Давно не испытвал такого от спорта! С победой, Пантеры!
Всем Добра!
Ура - Florida Beavers!
Ура - Флорида Боберс!!!