Бобровский о победе «Флориды» в Кубке Стэнли: «Потрясающий момент. Мы всю жизнь работаем ради этого»

Сергей Бобровский высказался о победе «Флориды» в Кубке Стэнли.

«Пантерс» обыграли « » в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей .

Клуб выступает в НХЛ с 1993 года, в текущем сезоне он отмечал свое 30-летие.

«Потрясающий момент. Всю жизнь мы работаем ради этого, и вот мы этого добились. Это потрясающе», – сказал российский вратарь.

Бобровский стал 2-м игроком «Флориды», поднявшим над головой Кубок Стэнли. Впервые в истории НХЛ капитан передал трофей вратарю

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