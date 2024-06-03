Подколзин о Задорове: «Он у нас «эмирекенец» – ходит на ужины не только с русскими, но и иностранцами. Никита где-то чересчур уверен – ему это только в плюс»

Василий Подколзин высказался о роли Никиты Задорова в «Ванкувере».

«Кэнакс» проиграли «Эдмонтону» (3-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

В плей-офф защитник набрал 8 (4+4) очков при полезности «плюс 3» в 13 матчах.

– невероятно ярко провел плей-офф. В команде играл большую роль?

– Да, безусловно. Задор свою уверенность передавал другим. Я не могу назвать нас большими друзьями, но знаю, что если его попрошу помочь, то он сразу все сделает.

Так же это и на льду. Он постоянно что-то подсказывает. Никита хорошо говорит по-английски, в раздевалке много говорит.

Где-то он чересчур уверен, но ему это идет только в плюс. И он был одним из ключевых игроков в плей-офф.

– С кем из русскоговорящих ребят больше всего общаетесь?

– Наверное, с .

Задоров у нас «эмирекенец», с нами на ужины особо не ходит. Точнее не так. Он ходит на ужины со всеми, не только с русскими, но и с иностранцами.

Общаюсь с Артуром (Шиловым – Sports), а также вратарем , он был третьим голкипером в плей-офф после того, как Демко травмировался.

Тедди Блюгерс говорит по-русски, с ним тоже общались, – сказал нападающий « » Василий Подколзин.