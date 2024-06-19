Директор «Динамо»: «У Петрищева хорошее катание, он достаточно габаритный. Руслан имеет шансы попасть в основную команду, все зависит от него»

Теги Салават Юлаев Нефтехимик Алексей Сопин КХЛ ВХЛ Динамо Руслан Петрищев Динамо Санкт-Петербург Хоккей

Алексей Сопин высказался о переходе Руслана Петрищева в «Динамо».

«Руслан Петрищев – очередной новичок нашей команды. Защитник имеет хорошее катание, но при этом является достаточно габаритным, что дает ему преимущество перед многими конкурентами.

К 26 годам имеет достаточно большой опыт выступлений в КХЛ и ВХЛ в системах «Нефтехимика» и «Салавата Юлаева».

Основной костяк игроков обороны у нас уже сформирован, поэтому Руслан начнет подготовку к сезону в «Динамо» Санкт-Петербург. Он имеет шансы попасть и в основную команду, все зависит только от него самого. Рады приветствовать в рядах бело-голубых!» – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

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3 комментария
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Любители пыхтеть про ОХК - запишите себе на лбу , что Динамо Санкт-Петербург в системе московского Динамо , как и ХК МВД , Ступинский «Капитан» были в структуре московского Динамо. И право собственника кого с кем сливать и разъединять . Чтобы потом не выли.
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Что ж, пожелаем удачи Руслану. В любом случае, Динамо СПб от этого не проиграет.
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Игрок чисто для ВХЛ, точно не КХЛ
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