Директор «Динамо»: «У Петрищева хорошее катание, он достаточно габаритный. Руслан имеет шансы попасть в основную команду, все зависит от него»

Алексей Сопин высказался о переходе Руслана Петрищева в «Динамо».

«Руслан Петрищев – очередной новичок нашей команды. Защитник имеет хорошее катание, но при этом является достаточно габаритным, что дает ему преимущество перед многими конкурентами.

К 26 годам имеет достаточно большой опыт выступлений в и в системах « » и « ».

Основной костяк игроков обороны у нас уже сформирован, поэтому Руслан начнет подготовку к сезону в «Динамо» Санкт-Петербург. Он имеет шансы попасть и в основную команду, все зависит только от него самого. Рады приветствовать в рядах бело-голубых!» – сказал спортивный директор « » Алексей Сопин.