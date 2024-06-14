Генменеджер «Сан-Хосе» о новом главном тренере Ворсофски: «Он будет отличным учителем для молодых игроков, которые к нам придут»

Генменеджер «Сан-Хосе» высказался о назначении Райана Ворсофски главным тренером.

36-летний специалист в течение двух предыдущих сезонов входил в тренерский штаб Дэвида Куинна в качестве одного из ассистентов.

В сезоне-2021/22 Ворсофски в качестве главного тренера привел к чемпионству в АХЛ клуб «Чикаго Вулвс».

В сезоне-2018/19 он был ассистентом главного тренера в штабе «Шарлотт Чекерс», выигравших Кубок Колдера.

«Его послужной список говорит сам за себя. Он добивался успехов практически на всех уровнях хоккея в роли главного тренера или помощника.

Райан хорошо знает нашу нынешнюю команду и пользуется уважением со стороны игроков, с которыми ему предстоит работать. Он будет отличным учителем для молодых игроков, которые к нам придут», – сказал Майк Грир.

Ранее клуб подписал контракт с лучшим бомбардиром минувшего сезона NCAA Уиллом Смитом. Также у «Шаркс» есть общий первый выбор на драфте НХЛ-2024, фаворитом которого является Макклин Селебрини – лучший игрок студенческого хоккея США в минувшем сезоне.