Артур Ахтямов: «Торонто» – одна из лучших спортивных организаций в мире. Каждый хоккеист мечтает попасть в НХЛ»

Теги Ак Барс Торонто НХЛ КХЛ Артур Ахтямов Хоккей

Артур Ахтямов назвал «Торонто» одной из лучших спортивных организаций.

– Летом ты подписал контракт новичка с «Торонто», но уже после кэмпа вернулся в аренду. Так было запланировано или почувствовал, что пока не готов?

– На самом деле это было запланировано. В «Ак Барсе» знали об этом.

– Тогда какие у тебя были цели, когда ты подписывал контракт с «Торонто», если знал, что вернешься?

– Каждый хоккеист с детства мечтает попасть в НХЛ.

Я долго думал, когда мне предложили контракт. Но все-таки согласился, потому что боялся, что потом могут вообще не позвать.

– Какие у тебя остались впечатления от двухнедельного пребывания в Северной Америке?

– Отличные, был очень впечатлен. «Торонто» – одна из лучших спортивных организаций в мире. Поэтому в плане условий все было шикарно.

Прежде всего, я психологически там разгрузился – поездка в другую страну, тренировки в новых условиях очень зарядили меня, – сказал вратарь системы «Ак Барса» Артур Ахтямов.

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