Андрей Потайчук: «Торпедо» подходит Кагарлицкому по стилю. Это катающаяся команда, активно играет в атаке. Он впишется»

Теги Торпедо Дмитрий Кагарлицкий Андрей Потайчук КХЛ Алексей Кручинин Хоккей

Андрей Потайчук высказался о переходе Дмитрия Кагарлицкого в «Торпедо».

«Торпедо» – катающаяся команда, активно играет в атаке, хоккеисты друг под друга открываются. Думаю, Кагарлицкий впишется.

Кручинина в свое время подняли из ВХЛ туда, он заиграл новыми красками при этом тренерском штабе. Кагарлицкий тоже может.

Он всю жизнь умел играть в атаке, поэтому проблем не должно быть, голы он не разучился забивать. Думаю, «Торпедо» ему подходит по стилю», – сказал экс-тренер СКА и «Спартака» Андрей Потайчук.

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