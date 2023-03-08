Кизимов о 4:2 с «Ак Барсом»: «После 2 первых шайб полетели с шашками наголо. Просто закрыли их и переиграли»

Теги Ак Барс Нефтехимик КХЛ Кубок Гагарина Семен Кизимов Хоккей

Семен Кизимов подвел итоги матча с «Ак Барсом» (4:2, 2-2 в серии).

– Что произошло в начале второго периода, когда пропустили две шайбы за 38 секунд?

– Первый гол ненужный, потом наша смена вышла, и тоже начался сумбур, в конек шайба попала. Фарт был у соперника, но никто руки не опускал.

– Как удалось вернуться?

– Все встрепенулись после первой шайбы нашего молодого человека [Рауля Якупова]. Мы почему-то смотрели их игру в первом периоде, ждали, что они будут делать, не навязывали свою игру. После двух первых шайб в начале второго периода полетели с шашками наголо. Просто их закрыли и переиграли.

– Что скажешь по своей шайбе?

– Я хотел в ближний угол, но зашла немного шальная. Она встала на ребро, и получилось вот так. В момент броска надеялся, чтобы шайбу туда засосало (смеется). Обрадовался сильно!

– «Ак Барс» по серии удивляет?

– Нет, четыре игры сыграли, уже все притерлись. Мы знаем, что будут делать они. То же самое и в обратном направлении. Сейчас уже решают мелочи, – сказал нападающий «Нефтехимика».

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1 комментарий

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fregat96
Кизимыч нынче ньюсмейкер. Со всей Нефти, он самый словоохотливый в этом сезоне. Но реально, рад за парня. Аренда из Авто дала серьезный толчок в мастерстве. Ждём обратно в Авто?
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