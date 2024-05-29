Шелдон Киф: «Цель «Нью-Джерси» – выиграть Кубок Стэнли. У команды невероятная глубина состава, отличное сочетание молодости и опыта. Ожидания высокие»

Теги Нью-Джерси Кубок Стэнли НХЛ Шелдон Киф Хоккей

Шелдон Киф назвал выигрыш Кубка Стэнли задачей «Нью-Джерси».

Специалист поделился мыслями о назначении на пост главного тренера «Дэвилз».

«Наша цель – выиграть Кубок Стэнли. Это абсолютно понятно. Чтобы выиграть Кубок Стэнли, нужно выйти в плей-офф. 

Это создание процесса, которого мы будем придерживаться и в итоге увидим устойчивые и высокие результаты, которые дадут нам возможность побороться за Кубок Стэнли.

«Дэвилз» обладают действительно хорошей командой, поэтому ожидания высокие. У команды невероятная глубина состава, а также отличное сочетание молодости и опыта.

Я не говорю, что у меня есть все ответы и вся информация, но я очень рад приступить к работе», – сказал Шелдон Киф.

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