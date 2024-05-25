Арниел возглавил «Виннипег». Он два года входил в штаб Боунесса

Теги НХЛ отставки Скотт Арниел Виннипег Рик Боунесс Хоккей

Скотт Арниел стал новым главным тренером «Виннипега».

61-летний канадец сменил на этом посту Рика Боунесса, завершившего карьеру в начале мая.

На протяжении последних двух лет Арниел помогал Боунессу в «Джетс». До этого он 4 года работал ассистентом в тренерском штабе «Вашингтона».

В качестве главного тренера Арниел трудился в «Коламбусе» с 2010 по 2012 год, но не смог вывести «Блю Джекетс» в плей-офф.

В минувшем чемпионате НХЛ «Виннипег» под руководством Боунесса занял второе место в Центральном дивизионе, набрав 110 очков в 82 играх. В плей-офф клуб проиграл «Колорадо» (1-4 в серии) в первом раунде.

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