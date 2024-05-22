Макдона о возвращении в «Тампу»: «В команде по-прежнему есть признанные победители. Мы способны сделать нечто особенное еще раз»
Райан Макдона высказался о своем возвращении в «Тампу».
«Нэшвилл» получил за 34-летнего защитника два выбора на драфте – во 2-м и 7-м раундах.
«При обмене всегда много двояких эмоций. Ты думаешь о ребятах, с которыми только что играл и сражался в плей-офф, а также о предстоящей возможности вновь оказаться в команде, в городе и с парнями, с которыми очень хорошо знаком. В городе, который я и моя семья по-прежнему сильно любим. Ты просто ждешь с нетерпением момента, когда все вновь начнется.
В этой команде по-прежнему есть признанные победители, и на это трудно не обращать внимания. Конечно, есть и те, с которыми я еще не играл, но у меня будет возможность сделать это.
Также известно и то, что костяк команды – это особая группа игроков. Я возвращаюсь к ним, и, поверьте, мы способны еще раз сделать нечто особенное», – сказал Макдона.
«Лайтнинг» выигрывали Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах.
5 млн остаётся это при том что только 10 форвардов на контракте и 6 защей.