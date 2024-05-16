Баранцев заработает 30 млн рублей в следующем сезоне по контракту с «Ладой» (Metaratings)

Оклад Дениса Баранцева в «Ладе» составит 30 млн рублей в следующем сезоне.

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее клуб подписал контракт с защитником сроком на два сезона.

В минувшем сезоне выступал за «Автомобилист». 32-летний защитник провел 29 матчей в регулярном чемпионате и набрал 4 (1+3) балла при показателе полезности «-2».

В плей-офф на его счету 15 игр и 6 (2+4) очков при полезности «+4».