Баранцев заработает 30 млн рублей в следующем сезоне по контракту с «Ладой» (Metaratings)
Оклад Дениса Баранцева в «Ладе» составит 30 млн рублей в следующем сезоне.
Об этом сообщает Metaratings.
Ранее клуб подписал контракт с защитником сроком на два сезона.
В минувшем сезоне Денис Баранцев выступал за «Автомобилист». 32-летний защитник провел 29 матчей в регулярном чемпионате и набрал 4 (1+3) балла при показателе полезности «-2».
В плей-офф на его счету 15 игр и 6 (2+4) очков при полезности «+4».