Баранцев подписал контракт с «Ладой» на 2 года
Денис Баранцев вернулся в «Ладу».
Клуб подписал контракт с защитником сроком на два сезона.
Баранцев является воспитанником тольяттинского хоккея. Он уже играл за «Ладу» в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2014/15.
В минувшем сезоне Денис Баранцев выступал за «Автомобилист». 32-летний защитник провел 29 матчей в регулярном чемпионате и набрал 4 (1+3) балла при показателе полезности «-2».
В плей-офф на его счету 15 игр и 6 (2+4) очков при полезности «+4».