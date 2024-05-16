Баранцев подписал контракт с «Ладой» на 2 года

Денис Баранцев вернулся в «Ладу».

Клуб подписал контракт с защитником сроком на два сезона.

Баранцев является воспитанником тольяттинского хоккея. Он уже играл за «Ладу» в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2014/15.

В минувшем сезоне выступал за « ». 32-летний защитник провел 29 матчей в регулярном чемпионате и набрал 4 (1+3) балла при показателе полезности «-2».

В плей-офф на его счету 15 игр и 6 (2+4) очков при полезности «+4».