В финале ВХЛ сыграют тульский АКМ и «Нефтяник» из Альметьевска. Первый матч пройдет 18 апреля

Теги Рубин Нефтяник Альметьевск КХЛ Югра ВХЛ Кубок Петрова АКМ Хоккей

«Нефтяник» из Альметьевска и тульский АКМ вышли в финал Кубка Петрова.

Команда из Татарстана в седьмом матче обыграла на выезде «Рубин» из Тюмени со счетом 3:2 (4-3) и попала в финал Olimpbet ВХЛ.

За Кубок Петрова «Нефтяник» сыграет с АКМ из Тулы, победившим «Югру» со счетом 4-1 в серии.

«Нефтяник» становился обладателем главного трофея в 2016 году и играл в финале в сезоне-2010/2011. АКМ сыграет в финале впервые.

Первый матч состоится 18 апреля в Туле.

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