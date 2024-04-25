Тампа-Бэй – Флорида: прогноз на четвертый матч 28 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф1 (0), ТМ 6

Счет в серии 0 – 3 (2 : 3, 2 : 3 ОТ, 3 : 5)

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Предполагалось, что уж эта серия точно должна затянуться матчей эдак на шесть минимум. Но теперь все может закончиться в ночь с субботы на воскресенье. В адрес «Флориды» и так со всех сторон летели комплименты, говорили что «Пантерз» один из главных фаворитов Кубка, и теперь они все это подтверждают в матчах с далеко не слабой «Тампой». После поражения в овертайме во второй игре у «Молний» не оставалось выбора, нужно было побеждать. Спасаться с 0 – 3 в серии дело практически безнадежное, тем более против такого соперника. Хозяева начали мощно, за первые десять минут матча гости схватили два удаления, но обычно эффективное большинство «Тампы» промолчало. После Мэттью Ткачук открыл счет. «Молниям», чтобы его выровнять понадобилось третье большинство, причем забросили они дважды, но первую шайбу арбитры отменили из-за положения вне игры при входе в зону. Буквально тут же Тайлер Мотт вывел свою команду вперед. Но вместо того, чтобы развить преимущество «Тампа» пропустила дважды и на второй период ушла вновь проигрывая в счете. В середине третьей двадцатиминутки Стивен Лоренц удвоил преимущество «Пантерз». Хозяева смогли отыграть одну шайбу, но это все, на что хватило их нападения. Никита Кучеров старается, играет активно, иногда ошибается, но той результативности, что была в регулярном сезоне, пока нет. А без нее «Молнии» обречены. Коэффициенты букмекеров на четвертый матч серии.

победа «Тампа-Бэй Лайтнинг» — от 2,50 (Pari) до 2,71 (Olimpbet)

победа «Флориды Пантерз» — от 2,31 (Olimpbet) до 2,44 (Бетсити)

Где смотреть четвертый матч Тампа-Бэй – Флорида

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