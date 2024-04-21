Установлен новый рекорд посещаемости женского хоккея – 21 105 зрителей на матче PWHL между «Монреалем» и «Торонто»

В Монреале установлен рекорд посещаемости женского хоккея.

Игру чемпионата PWHL между «Монреалем» и «Торонто» (2:3) посетили 21 105 зрителей.

Был установлен новый рекорд посещаемости в истории женского хоккея с учетом матчей сборных. Команды играли в Bell Centre – домашней арене клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс».

Прошлый рекорд был установлен 16 февраля, когда матч между «Торонто» и «Монреалем» на Scotiabank Arena в Торонто посетили 19 285 зрителей.

В дебютном сезоне PWHL участвуют 6 команд – «Торонто», «Монреаль», «Оттава», «Миннесота», «Бостон» и «Нью-Йорк».

Запуск новой лиги стал последним этапом преодоления раскола в профессиональном женском хоккее Северной Америки. Он произошел в 2019 году, когда после распада Канадской женской хоккейной лиги была образована Ассоциация профессиональных хоккеисток (PWHPA), включившая в свой состав большинство сильнейших игроков из женских сборных Канады и США.

Члены PWHPA отказались играть за клубы женской НХЛ (NWHL), которая позже была переименована в PHF. В июне прошлого года PHF была выкуплена структурами владельца клуба MLB «Лос-Анджелес Доджерс» Марка Уолтера и бывшей теннисистки Билли Джин Кинг, после чего прекратила деятельность.