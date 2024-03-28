«Большинство людей думает, что хоккей – мужской вид спорта». Хоккеистка «Торнадо» Нуякшева о хейте

Теги женский хоккей КХЛ Торнадо соцсети Женская хоккейная лига Хоккей

Хоккеистка «Торнадо» рассказала о хейте в социальных сетях.

«Я встречалась с разным хейтом в социальных сетях. Обычно пишут не со своих аккаунтов. Писали, что мы матчи сливаем, что это все подстроено, когда играла за МСМО 7.62.

Обидного ничего нет, я не воспринимаю это всерьез. Если человек хочет написать, то пусть пишет, мне абсолютно без разницы. Считаю, это не по-взрослому.

Когда люди узнают, что я играю в хоккей, то с удивлением смотрят на меня. Их эта информация поражает (смеется). Большинство людей думает, что это мужской вид спорта и не знают, что женщины тоже играют», – сказала 18-летняя защитница Юлия Нуякшева.

В прошедшем регулярном чемпионате Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) Нуякшева за 42 матча набрала 20 (8+12) очков. В трех играх плей-офф у нее одна результативная передача.

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5 комментариев
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Что есть то есть , женский хоккей это другой спорт совершенно и я до сих пор не пойму почему так медленно двигаются, очень слабо бросают и падают от малейшего касания.Женщины в хоккее не могут даже с 10 летними пацанами играть на равных, а вот в волейболе или футболе разница не так очевидна.
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Не хейт, а констатация факта.
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Не знаю, по мне так это мужской вид спорта, силовой, скоростной. И напротив, синхронное плавание или художественная гимнастика, где требуется гармония, красота исполнения - это женский вид спорта. Ну, сами понимаете, в такое время живем. Мужики теперь синхронным плаванием занимаются, а женщины в хоккей играют
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Ну а что с них взять!? они могут говорить и думать всё что захотят, лишь бы только уйти подальше от выполнения своих прямых обязанностей: создание семьи, рождение детей, сохранение семейного очага, варить суп, стирать, гладить воспитывать и т.д.
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