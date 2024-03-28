«Большинство людей думает, что хоккей – мужской вид спорта». Хоккеистка «Торнадо» Нуякшева о хейте

Хоккеистка «Торнадо» рассказала о хейте в социальных сетях.

«Я встречалась с разным хейтом в социальных сетях. Обычно пишут не со своих аккаунтов. Писали, что мы матчи сливаем, что это все подстроено, когда играла за МСМО 7.62.

Обидного ничего нет, я не воспринимаю это всерьез. Если человек хочет написать, то пусть пишет, мне абсолютно без разницы. Считаю, это не по-взрослому.

Когда люди узнают, что я играю в хоккей, то с удивлением смотрят на меня. Их эта информация поражает (смеется). Большинство людей думает, что это мужской вид спорта и не знают, что женщины тоже играют», – сказала 18-летняя защитница Юлия Нуякшева.

В прошедшем регулярном чемпионате (ЖХЛ) Нуякшева за 42 матча набрала 20 (8+12) очков. В трех играх плей-офф у нее одна результативная передача.