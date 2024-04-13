Кузнецов остался без очков в 3 матчах подряд. У него 0+2 в последних 11 играх за «Каролину»

Теги Каролина Сент-Луис НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов остался без очков в 3 матчах подряд.

Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:2). 

В 61 матче в текущем сезоне на счету россиянина 24 (8+16) очка. В последних 11 играх – 2 (0+2) балла. 

Сегодня Кузнецов (11:22 – минимальное время после обмена в «Харрикейнс», 1:21 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, а также выиграл 4 вбрасывания из 7 (57,1%). 

11 комментариев
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Женя вернулся на свой уровень.
+24
-1
+23
Ненадолго хватило - пару матчей выдал на новых эмоциях от обмена, а затем рутина засосала, и желание играть вновь пропало. Надо что-то делать Жене...
+9
0
+9
А что так?

Настроения нет поди, загрустил?
+7
-2
+5
Кажется, дело было не в клубе.
+4
-1
+3
Чота быстро устал от новой команды
+3
0
+3
Нужен обмен! И через пару игр встреча с Каролиной, чтобы ролик показали, потом еще пару игр и опять обмен и по этой схеме играть дальше
+3
-1
+2
Нужно приводить в порядок голову, а потом уже играть в хоккей. Даже КХЛ не спасет. Жаль
+1
0
+1
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