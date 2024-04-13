Кузнецов остался без очков в 3 матчах подряд. У него 0+2 в последних 11 играх за «Каролину»
Евгений Кузнецов остался без очков в 3 матчах подряд.
Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:2).
В 61 матче в текущем сезоне на счету россиянина 24 (8+16) очка. В последних 11 играх – 2 (0+2) балла.
Сегодня Кузнецов (11:22 – минимальное время после обмена в «Харрикейнс», 1:21 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, а также выиграл 4 вбрасывания из 7 (57,1%).
Настроения нет поди, загрустил?