Кузнецов остался без очков в 3 матчах подряд. У него 0+2 в последних 11 играх за «Каролину»

Евгений Кузнецов остался без очков в 3 матчах подряд.

Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с « » (5:2).

В 61 матче в текущем сезоне на счету россиянина 24 (8+16) очка. В последних 11 играх – 2 (0+2) балла.

Сегодня Кузнецов (11:22 – минимальное время после обмена в «Харрикейнс», 1:21 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, а также выиграл 4 вбрасывания из 7 (57,1%).