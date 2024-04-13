Форсберг сделал хет-трик в матче с «Чикаго» и обновил рекорд «Нэшвилла» по голам за сезон (46)

Теги Нэшвилл НХЛ рекорды Мэтт Дюшен Роман Йоси Филип Форсберг Хоккей

Филип Форсберг обновил рекорд «Нэшвилла» по голам за сезон (46).

Форвард «Предаторс» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:1). 

На счету 29-летнего шведа стало 92 (46+46) очка в 80 играх. Он обновил рекорд клуба из Теннесси по голам за сезон.

Прежнее достижение было установлено Мэттом Дюшеном в сезоне-2021/22 – 43 шайбы в 78 играх. 

По очкам результат Форсберга – второй в истории клуба. Лучший результат у Романа Йоси – в сезоне-2021/22 защитник набрал 96 (23+73) очка в 80 играх. 

Матч с 3+ шайбами стал для Филипа 10-м за карьеру в лиге в рамках регулярок.

2 комментария
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Мне кажется менеджмент Вашингтона до сих пор читают новости про Форсберга со слезами на глазах ……….
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