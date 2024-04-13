Форсберг сделал хет-трик в матче с «Чикаго» и обновил рекорд «Нэшвилла» по голам за сезон (46)

Филип Форсберг обновил рекорд «Нэшвилла» по голам за сезон (46).

Форвард «Предаторс» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (5:1).

На счету 29-летнего шведа стало 92 (46+46) очка в 80 играх. Он обновил рекорд клуба из Теннесси по голам за сезон.

Прежнее достижение было установлено в сезоне-2021/22 – 43 шайбы в 78 играх.

По очкам результат – второй в истории клуба. Лучший результат у – в сезоне-2021/22 защитник набрал 96 (23+73) очка в 80 играх.

Матч с 3+ шайбами стал для Филипа 10-м за карьеру в лиге в рамках регулярок.