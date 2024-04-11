Заварухин о 2:5 от «Металлурга»: «Неоправданное удаление решило исход матча. Здорово, что проявили характер»

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Алексей Макеев Чемпионат.com Илья Набоков Хоккей

Николай Заварухин прокомментировал поражение «Автомобилиста» от «Металлурга».

«Магнитка» одержала победу над клубом из Челябинска со счетом 5:2 в пятой игре серии полуфинала Кубка Гагарина. «Металлург» повел 3-2 в серии.

В третьем периоде при счете 2:2 нападающий Алексей Макеев был удален на две минуты за блокировку против вратаря Ильи Набокова. Хоккеисты «Металлурга» реализовали это большинство и повели в счете 3:2.

«Хорошее начало было. Были выходы «в ноль», пару хороших моментов не реализовали. Проиграли пятак, когда пропустили гол перед своими воротами. Дальше соперник поймал нас на контратаке.

Здорово, что проявили характер, сравняли счет в матче, но неоправданное удаление решило исход матча, хотя имели шансы, большинство в концовке, но не реализовали. Идем дальше, следующий матч дома, будем готовиться к нему. Надо взять лучшее с этого матча и убрать наши ошибки.

Что из этого матча можно взять как «лучшее»? То, что проявили характер, 0:2 проигрывали, не стали откатываться, играли активно и забили голы», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Вайсфельд про удаление Макеева за блокировку Набокова: «Это нарушение. Против вратаря нельзя делать силовые приемы, были основания дать две минуты»

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4 комментария
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Автомобилист из Екатеринбурга, а не из Челябинска
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Естественно неоправданное. Какое может быть оправдание осознанному вьезду во вратаря соперника?
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Игровой момент был , судьи не увидели нарушения.. никто руку не поднял , потом когда вратарь начал валяться, они свистнули зачем то и потом им пришлось придумать удаление и как раз это решило игру.
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Ответ Евгений Карпенко
Автомобилист из Екатеринбурга, а не из Челябинска
Да это они для Хелла написали, он и за Ммг и за Чб. А то щас прибежит с кубком Гагарина, будет нам втирать за величие.
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