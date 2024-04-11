Заварухин о 2:5 от «Металлурга»: «Неоправданное удаление решило исход матча. Здорово, что проявили характер»

Николай Заварухин прокомментировал поражение «Автомобилиста» от «Металлурга».

«Магнитка» одержала победу над клубом из Челябинска со счетом 5:2 в пятой игре серии полуфинала Кубка Гагарина. « » повел 3-2 в серии.

В третьем периоде при счете 2:2 нападающий Алексей Макеев был удален на две минуты за блокировку против вратаря Ильи Набокова. Хоккеисты «Металлурга» реализовали это большинство и повели в счете 3:2.

«Хорошее начало было. Были выходы «в ноль», пару хороших моментов не реализовали. Проиграли пятак, когда пропустили гол перед своими воротами. Дальше соперник поймал нас на контратаке.

Здорово, что проявили характер, сравняли счет в матче, но неоправданное удаление решило исход матча, хотя имели шансы, большинство в концовке, но не реализовали. Идем дальше, следующий матч дома, будем готовиться к нему. Надо взять лучшее с этого матча и убрать наши ошибки.

Что из этого матча можно взять как «лучшее»? То, что проявили характер, 0:2 проигрывали, не стали откатываться, играли активно и забили голы», – сказал главный тренер « » .

Вайсфельд про удаление Макеева за блокировку Набокова: «Это нарушение. Против вратаря нельзя делать силовые приемы, были основания дать две минуты»