Гребенкин по игровым причинам перестал выходить на лед в матче с «Автомобилистом». Разин сказал: «Думаю, он этот шаг воспримет и отнесется нормально»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Чемпионат.com Никита Гребенкин Хоккей

Никита Гребенкин был отправлен в запас по ходу матча против «Автомобилиста».

«Металлург» одержал победу со счетом 5:2 в пятой игре серии полуфинала Кубка Гагарина.

Нападающий магнитогорцев Никита Гребенкин провел на льду 5 минут и 22 секунды в этой игре. После одной смены во втором периоде форвард больше не появлялся на льду.

– Гребенкин перестал выходить после одной смены во втором периоде.

– Это было не по медицинским показателям. Есть свои нюансы.

Никита – хороший хоккеист, думаю, что он этот шаг воспримет и отнесется к нему нормально, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Гребенкин провел 16 матчей в текущем плей-офф и набрал 6 (3+3) очков.

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3 комментария
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Ответ Magnit102
Наверное по делу.Гребу просто не заметно на площадке.Больше пустой суеты... Вроде как хотел в НХЛ ехать следующий сезон,но однозначно рано ему, факт.
Довольно сильно отличается игра Никиты в плей-офф от той, что он показывал в регулярке. Сейчас у Никиты больше потерь и, как вы правильно выразились, пустой суеты. А вот игра Дениса Зернова изменилась в корне, и становилась лучше от серии к серии. У Дэна начало залетать то, что не залетало в регулярке. Главной его проблемой была - это реализация выходов 1 на 1. При этом, у Дениса есть абсолютно все для того, чтобы стать одним из самых лучших игроков лиги. И вот сейчас он действительно показывает очень неплохую реализацию, будто его прокачали очень сильно. Еще бы и Михайлиса прокачали, тоже бы ему цены не было, очень много работы выполняет черновой Никита.
+5
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+5
Наверное по делу.Гребу просто не заметно на площадке.Больше пустой суеты... Вроде как хотел в НХЛ ехать следующий сезон,но однозначно рано ему, факт.
+2
0
+2
Ответ Максим Козлов
Довольно сильно отличается игра Никиты в плей-офф от той, что он показывал в регулярке. Сейчас у Никиты больше потерь и, как вы правильно выразились, пустой суеты. А вот игра Дениса Зернова изменилась в корне, и становилась лучше от серии к серии. У Дэна начало залетать то, что не залетало в регулярке. Главной его проблемой была - это реализация выходов 1 на 1. При этом, у Дениса есть абсолютно все для того, чтобы стать одним из самых лучших игроков лиги. И вот сейчас он действительно показывает очень неплохую реализацию, будто его прокачали очень сильно. Еще бы и Михайлиса прокачали, тоже бы ему цены не было, очень много работы выполняет черновой Никита.
Полностью согласен 🤝
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