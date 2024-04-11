Гребенкин по игровым причинам перестал выходить на лед в матче с «Автомобилистом». Разин сказал: «Думаю, он этот шаг воспримет и отнесется нормально»

Никита Гребенкин был отправлен в запас по ходу матча против «Автомобилиста».

« » одержал победу со счетом 5:2 в пятой игре серии полуфинала Кубка Гагарина.

Нападающий магнитогорцев провел на льду 5 минут и 22 секунды в этой игре. После одной смены во втором периоде форвард больше не появлялся на льду.

– Гребенкин перестал выходить после одной смены во втором периоде.

– Это было не по медицинским показателям. Есть свои нюансы.

Никита – хороший хоккеист, думаю, что он этот шаг воспримет и отнесется к нему нормально, – сказал главный тренер «Металлурга» .

Гребенкин провел 16 матчей в текущем плей-офф и набрал 6 (3+3) очков.