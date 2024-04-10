Кузьменко забил «Сан-Хосе» в овертайме и стал 1-й звездой матча с 1+1. У него 11 очков в последних 6 играх
Андрей Кузьменко забил «Сан-Хосе» в овертайме и стал 1-й звездой матча с 1+1.
Форвард «Калгари» отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в игре с «Шаркс» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету россиянина стало 40 (18+22) очков в 67 играх в текущем сезоне. В последних 6 матчах – 11 (5+6) баллов.
Сегодня Кузьменко (14:17, 3:04 – в большинстве, полезность «минус 1») нанес 4 броска в створ, а также отметился 1 силовым приемом и 1 перехватом.