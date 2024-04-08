Тренер «Детройта» о важности Ларкина для команды: «С ним мы берем 60% очков, без него – 20%»

Теги Баффало Детройт НХЛ Дилан Ларкин Алекс Лайон Дерек Лалонд Хоккей

Тренер «Детройта» оценил вклад Дилана Ларкина в успехи команды.

Клуб обыграл «Баффало» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Ларкин стал автором третьего гола «Ред Уингс». 

Благодаря этой победе «Ред Уингс» удалось подняться в зону плей-офф в Восточной конференции, сместив оттуда «Питтсбург».  Сейчас у команды 84 очка после 77 игр, а «Пингвинс» – 83.

В марте американец (62 очка в 63 играх, 31+31) пропустил более двух недель из-за травмы. Без него в этом сезоне «Детройт» провел 14 матчей, в которых одержал 4 победы.

«Возвращение Ларкина нам очень помогло. Мне бы хотелось, чтобы без него мы справились лучше, но что есть, то есть. С ним мы берем 60% очков, без него – 20%. 

Сегодня мы рано повели со счетом 3:0, довести такие игры до победного конца бывает сложно. Наш вратарь Алекс Лайон был лучшим игроком команды в третьем периоде. У них были неплохие моменты, которые он не позволил превратить в голы», – сказал Дерек Лалонд.

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