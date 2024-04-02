Директор «Северстали» Канаков: «Политика лезет в спорт. На Олимпийские игры нас не допускают, в хоккее то же самое – тут играй, там не играй. 15 лет из 25 отдаешь тренировкам и хоккею, а тебе говорят: нельзя»

Директор «Северстали» Николай Канаков высказался о политике в спорте.

«Сейчас просто уже политика лезет в спорт. Я не буду в это лезть, но яркий пример – Олимпийские игры, которые, наоборот, должны развивать спортивные и иные связи. А нас на них не допускают. Вот и весь разговор.

То есть какие-то чиновники, которые никогда не были в спорте, принимают решения за тех, кто всю жизнь в спорте. Те же олимпийцы четыре года тренируются, готовятся к , а им в последний момент говорят: все, ребята, вы проходите мимо.

То же самое и в хоккее. Чтобы быть профессиональным хоккеистом, нужно закончить школу, 10 лет, плюс еще по молодежным командам года четыре помотаться – и 15 лет из 25 отдаешь именно тренировкам и хоккею. А тебе говорят: нельзя играть. Тут играй, а там не играй. Но это политика, я не хочу туда лезть.

У нас упор на молодых – их и будем развивать. Если есть возможность привлечь специалиста из-за границы – ну ради бога! Это больше их решение, а не наше. Если они хотят в России играть – пожалуйста. Приезжайте и играйте. Мы создаем все условия, играйте», – сказал директор « » .