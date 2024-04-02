Директор «Северстали» Канаков: «Политика лезет в спорт. На Олимпийские игры нас не допускают, в хоккее то же самое – тут играй, там не играй. 15 лет из 25 отдаешь тренировкам и хоккею, а тебе говорят: нельзя»

Теги Северсталь Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ олимпийский хоккейный турнир Париж-2024 Политика Чемпионат.com Николай Канаков Хоккей

Директор «Северстали» Николай Канаков высказался о политике в спорте.

«Сейчас просто уже политика лезет в спорт. Я не буду в это лезть, но яркий пример – Олимпийские игры, которые, наоборот, должны развивать спортивные и иные связи. А нас на них не допускают. Вот и весь разговор.

То есть какие-то чиновники, которые никогда не были в спорте, принимают решения за тех, кто всю жизнь в спорте. Те же олимпийцы четыре года тренируются, готовятся к Олимпиаде, а им в последний момент говорят: все, ребята, вы проходите мимо.

То же самое и в хоккее. Чтобы быть профессиональным хоккеистом, нужно закончить школу, 10 лет, плюс еще по молодежным командам года четыре помотаться – и 15 лет из 25 отдаешь именно тренировкам и хоккею. А тебе говорят: нельзя играть. Тут играй, а там не играй. Но это политика, я не хочу туда лезть.

У нас упор на молодых – их и будем развивать. Если есть возможность привлечь специалиста из-за границы – ну ради бога! Это больше их решение, а не наше. Если они хотят в России играть – пожалуйста. Приезжайте и играйте. Мы создаем все условия, играйте», – сказал директор «Северстали» Николай Канаков.

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10 комментариев
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Все вопросы в Кремль
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К кому претензии?
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Ответ Серёжа Новиков
К кому претензии?
к байдону конечно
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А кто виноват то?
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так напиши челобитную царьку
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Так иносказательно говорил что мог до иноагента договориться.
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ТЕБЕ ПОДСКАЗАТЬ, КОГО ЗА ЭТО ПОБЛАГОДАРИТЬ, ИЛИ САМ ДОГАДАЕШЬСЯ???
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это плоды патернализма нашего общества "я вне политики, им там виднее".теперь никому невиднее
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Ему нужно обратиться с жалобой к Москальковой 😅😅😅
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Коля -вахтер разговорился ! Коль, как ты стал директором расскажи
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