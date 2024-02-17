52-летний Ягр провел тренировку с «Питтсбургом». Клуб опубликовал фотографию Яромира на льду с Кросби

Теги Питтсбург Яромир Ягр Сидни Кросби фото НХЛ Хоккей

Яромир Ягр потренировался вместе с «Питтсбургом».

Чешский хоккеист прибыл в Питтсбург, поскольку 18 февраля перед матчем чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» свитер нападающего поднимут под своды арены «Питтсбурга».

Яромир Ягр станет третьим хоккеистом в истории «Питтсбурга», номер которого выведут из обращения. Ранее этого удостоились Марио Лемье и Мишель Бриэр.

52-летний нападающий вышел на лед тренировочного комплекса «Питтсбурга», чтобы провести тренировку вместе с игроками основного состава.

Клуб опубликовал фотографии Яромира на льду и в раздевалке рядом с Сидни Кросби.

Фото: twitter.com/penguins

35 комментариев
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Круто
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А чё, Ярдо в нынешний пингвинарий вполне мог бы вписаться)))
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Мити Громова не хватает
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Круто!
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Круто.
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а ведь он так и играет в этих древних щитках и нагруднике😱
жалко что шлемы jofa запретили
+12
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я уже думал- вот он, перспективный игрок, который вытянет сезон! ан-нет...
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Легенда, чего уж там говорить..
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Однодневный контракт, 8 минут в четвертом звене плюс 6 минут в большинстве. Пару очков наберёт своих, и ПП клуба прокачает хоть на матч
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Здоровья Яромиру! Красава!
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Jagrmeister :)
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Ягр настолько стар, что даже нынешние пенсионеры Питтсбурга ему в сыновья годятся)))
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Ягер с внуком😁
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А где Дмитрий Громов на снимках?!
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Мог бы и сыграть минут 10, заключив контракт по-быстрому

Уверен, помог бы команде
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Ответ megaotstoi
Мити Громова не хватает
Митя, возьми трубку.. Митя! Это Данила, Костин друг
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На одну игру можно выпустить
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+3
Ягр легенда
+2
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Иконостас Питтсбурга конечно поражает воображение.
+1
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Ответ Пинающий Достоинства
А где Дмитрий Громов на снимках?!
Так Дмитрий Громов - плюс-минус ровесник Ягра, с чего бы ему там быть? Будут свитер поднимать - приедет. )
+1
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Решил по голам всеж в топ3 😄😄
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Дедушка Ягр стальные яйца! 🤟
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Круто)
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Круто)
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Старый, но не бесполезный....
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Круто!
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Очень круто
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Еще бы Лемьё им в компанию
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Уникальный игрок конечно. После Гретцки и Лемье третий в списке величайших, имхо.
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С Малкиным наверное запретили фоткаться
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