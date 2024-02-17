52-летний Ягр провел тренировку с «Питтсбургом». Клуб опубликовал фотографию Яромира на льду с Кросби

Яромир Ягр потренировался вместе с «Питтсбургом».

Чешский хоккеист прибыл в Питтсбург, поскольку 18 февраля перед матчем чемпионата против «Лос-Анджелеса» свитер нападающего поднимут под своды арены «Питтсбурга».

станет третьим хоккеистом в истории «Питтсбурга», номер которого выведут из обращения. Ранее этого удостоились Марио Лемье и Мишель Бриэр.

52-летний нападающий вышел на лед тренировочного комплекса «Питтсбурга», чтобы провести тренировку вместе с игроками основного состава.

Клуб опубликовал фотографии Яромира на льду и в раздевалке рядом с .

Фото: twitter.com/penguins