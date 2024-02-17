52-летний Ягр провел тренировку с «Питтсбургом». Клуб опубликовал фотографию Яромира на льду с Кросби
Яромир Ягр потренировался вместе с «Питтсбургом».
Чешский хоккеист прибыл в Питтсбург, поскольку 18 февраля перед матчем чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» свитер нападающего поднимут под своды арены «Питтсбурга».
Яромир Ягр станет третьим хоккеистом в истории «Питтсбурга», номер которого выведут из обращения. Ранее этого удостоились Марио Лемье и Мишель Бриэр.
52-летний нападающий вышел на лед тренировочного комплекса «Питтсбурга», чтобы провести тренировку вместе с игроками основного состава.
Клуб опубликовал фотографии Яромира на льду и в раздевалке рядом с Сидни Кросби.
Фото: twitter.com/penguins
жалко что шлемы jofa запретили
Уверен, помог бы команде