Воробьев – кандидат на назначение в «Ак Барс» по окончании сезона
Илья Воробьев может возглавить «Ак Барс» по окончании сезона.
Казанцы рассматривают 48-летнего специалиста как потенциальную замену Зинэтуле Билялетдинову, контракт с которым, вероятно, не будет продлен, сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным источника, «Ак Барс» изучал вариант с Воробьевым еще весной 2022 года, до назначения Олега Знарка.
Последним местом работы Воробьева был «Металлург», который он покинул в прошлом году. Ранее, в 2016-м, тренер выиграл с магнитогорцами Кубок Гагарина.
Также, по информации источника, «Ак Барс» не рассматривает кандидатуру экс-тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина, тогда как вариант с Алексеем Кудашовым по-прежнему в силе.
После 57 матчей казанцы занимают на Востоке Фонбет Чемпионата КХЛ 7-е место.
Молодёжи особо там нету, с ней Петрович работать не любит.
Зато есть группа сильных исполнителей по меркам КХЛ, и ветераны лидеры. С обоими такими группами игроков Воробьёв работать любит и умеет
К нему можно относится по разному, но как тактик он довольно сильный, Магнитка умела перестраиваться по ходу матчей при нём
Думаю и сами болельщики Казани заждались атакующего хоккея от своей команды
P. S. Не по теме. Петрович, спасибо что ушёл из Металлурга, у нас тут оказывается есть молодёжь, которая любит и умеет играть в хоккей