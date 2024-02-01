Воробьев – кандидат на назначение в «Ак Барс» по окончании сезона

Теги Ак Барс Илья Воробьев Зинэтула Билялетдинов Алексей Кудашов отставки КХЛ Динамо Анвар Гатиятулин Хоккей

Илья Воробьев может возглавить «Ак Барс» по окончании сезона.

Казанцы рассматривают 48-летнего специалиста как потенциальную замену Зинэтуле Билялетдинову, контракт с которым, вероятно, не будет продлен, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, «Ак Барс» изучал вариант с Воробьевым еще весной 2022 года, до назначения Олега Знарка.

Последним местом работы Воробьева был «Металлург», который он покинул в прошлом году. Ранее, в 2016-м, тренер выиграл с магнитогорцами Кубок Гагарина.

Также, по информации источника, «Ак Барс» не рассматривает кандидатуру экс-тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина, тогда как вариант с Алексеем Кудашовым по-прежнему в силе.

После 57 матчей казанцы занимают на Востоке Фонбет Чемпионата КХЛ 7-е место.

5 комментариев
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На самом деле довольно неплохо было бы для Казани и Воробьёва
Молодёжи особо там нету, с ней Петрович работать не любит.
Зато есть группа сильных исполнителей по меркам КХЛ, и ветераны лидеры. С обоими такими группами игроков Воробьёв работать любит и умеет
К нему можно относится по разному, но как тактик он довольно сильный, Магнитка умела перестраиваться по ходу матчей при нём
Думаю и сами болельщики Казани заждались атакующего хоккея от своей команды
P. S. Не по теме. Петрович, спасибо что ушёл из Металлурга, у нас тут оказывается есть молодёжь, которая любит и умеет играть в хоккей
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думаю да, варианта два Кудаш и Воробей...Анвар даром не нужен !
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А чем он лучше Билла?
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А что сейчас НЕ кандидат на пост главного тренера "Ак Барса"?
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Ответ krasno-siniyman
На самом деле довольно неплохо было бы для Казани и Воробьёва Молодёжи особо там нету, с ней Петрович работать не любит. Зато есть группа сильных исполнителей по меркам КХЛ, и ветераны лидеры. С обоими такими группами игроков Воробьёв работать любит и умеет К нему можно относится по разному, но как тактик он довольно сильный, Магнитка умела перестраиваться по ходу матчей при нём Думаю и сами болельщики Казани заждались атакующего хоккея от своей команды P. S. Не по теме. Петрович, спасибо что ушёл из Металлурга, у нас тут оказывается есть молодёжь, которая любит и умеет играть в хоккей
Евсееву точно придется свалить
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