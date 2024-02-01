Воробьев – кандидат на назначение в «Ак Барс» по окончании сезона

Илья Воробьев может возглавить «Ак Барс» по окончании сезона.

Казанцы рассматривают 48-летнего специалиста как потенциальную замену , контракт с которым, вероятно, не будет продлен, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, «Ак Барс» изучал вариант с еще весной 2022 года, до назначения Олега Знарка.

Последним местом работы Воробьева был «Металлург», который он покинул в прошлом году. Ранее, в 2016-м, тренер выиграл с магнитогорцами Кубок Гагарина.

Также, по информации источника, « » не рассматривает кандидатуру экс-тренера «Трактора» , тогда как вариант с по-прежнему в силе.

После 57 матчей казанцы занимают на Востоке Фонбет Чемпионата КХЛ 7-е место.