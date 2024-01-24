Кузнецов сделал передачу в матче с «Миннесотой». У него 15 очков в 41 игре

Теги Вашингтон Миннесота НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов сделал передачу в матче с «Миннесотой».

Форвард «Вашингтона» отметился результативным действием в игре с «Уайлд» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ

В активе россиянина стало 15 (6+9) очков в 41 игре в текущем сезоне при полезности «минус 12».  

Сегодня Кузнецов (17:43, 3:17 – в большинстве, 1:45 – в меньшинстве, «0») один раз бросил мимо створа. Статистика потерь и перехватов – 1:1, эффективность на вбрасываниях – 55,6% (выиграл 10 попыток из 18). 

9 комментариев
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Эх Кузя Кузя
Такой талант и с такой головой и характером
Все думали его сумасшедшая игра в победном плове это выход на стабильный уровень , а это был всплеск
Даже в нынешнем ( скудном по составу) Вашингтоне сморится пассажиром
+13
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+13
Надеюсь его «Вашингтон» даже за минималку не продлит никогда. А лучше на драфт отказов и в АХЛ пусть на автобусе покатается.
+7
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Ответ Michael_Monza
Кучеров сделал хет-трик, проводит феноменальный сезон. До сих пор нет новости и видео про это. Спротс ау
https://www.sports.ru/hockey/1115791614-kucherov-nabral-31-s-flajers-i-vernul-liderstvo-v-gonke-bombardirov-u-.html

уже три часа как есть
+4
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+4
Просто на чиле парняга катается. 7,8 имеем и ладно.
+2
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+2
Заберите его и Овечкина в программу помощи уже и верните оттуда Валеру
+2
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Пас конечно шикарный, правда лишь 15 очков.
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Кузя молодцом
+1
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Кузнецов 190 см роста, а на видео выглядит мелким на фоне Манты и Уилсона, Гренадерская команда у Вашингтона.
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