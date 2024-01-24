Кузнецов сделал передачу в матче с «Миннесотой». У него 15 очков в 41 игре

Евгений Кузнецов сделал передачу в матче с «Миннесотой».

Форвард « » отметился результативным действием в игре с «Уайлд» (3:5) в регулярном чемпионате .

В активе россиянина стало 15 (6+9) очков в 41 игре в текущем сезоне при полезности «минус 12».

Сегодня Кузнецов (17:43, 3:17 – в большинстве, 1:45 – в меньшинстве, «0») один раз бросил мимо створа. Статистика потерь и перехватов – 1:1, эффективность на вбрасываниях – 55,6% (выиграл 10 попыток из 18).