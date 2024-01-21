Козырев о 2:3 от «Металлурга»: «Недисциплинированность повлияла на результат. У нас выездная серия, играли с сильными командами – сказывается усталость»

Андрей Козырев высказался после матча против «Металлурга» (2:3).

– На сегодняшний отрицательный результат нашей команды повлияла наша недисциплинированность. Если говорить в целом, мы провели три выездных матча с лидерами Восточной конференции. Выиграли два матча. Считаю, что это отличный результат для нашей молодой команды.

– Да, у вас молодая команда. Сегодня в концовке вы выпустили , когда надо было сравнивать счет. Вы настолько ему доверяете?

– Да.

– Самойлов здорово проводил эти матчи. Вы вытащили джокера из колоды ВХЛ. Понятно, что он не сможет выдерживать такую нагрузку. Как дела у вас с и ?

– На данный момент они травмированные. Да, Саша здорово играет. Сегодня мы очень много времени провели в меньшинстве – огромная заслуга Саши, он нас оставил в игре, дал шанс зацепиться за игру. В принципе, даже при такой игре мы спокойно могли зацепиться за матч.

– Прогноз по Шостаку и Шугаеву есть какой-то?

– Они лечатся. Все зависит от медицины.

– Как вы оцените игру , воспитанника магнитогорской школы?

– Да, Илья перешел к нам в результате обмена. Это будущее нашего клуба. Он безусловно талантливый. Неталантливых мы не берем. У него отличные игровые навыки и он отлично вписывается в наш концепцию игры. За ним будущее.

– За счет чего так лихо ворвался в КХЛ?

– Мы Сашу не просто так взяли. Мы знали, кого берем, знали его потенциал. Он своим шансом воспользовался.

– Насколько такая игра Самойлова добавила команде уверенности в чужой зоне?

– Игра вратаря дает уверенность полевым игрокам. Они действуют раскованно, играют. Он вносит стабильность в нашу игру.

– Есть какое-то объяснение недисциплинированной игре команды в третьем периоде?

– У нас выездная серия. Мы играли с сильными командами – сказывается усталость. Возможно, это повлияло.

– Концовку третьего периода можно занести в плюс команде? Сами себе проблемы создали, сами из них и выбрались.

– Конечно я сказал ребятам, что благодарен за их игру. Играли до конца. Это заслуживает огромного уважения, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.