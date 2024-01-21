Маршанд забил 20+ голов в 11-м сезоне подряд, установив новый рекорд «Бостона»

Брэд Маршанд достиг отметки 20 голов в 11-м сезоне подряд.

Нападающий « » набрал 2 (1+1) очка в матче против «Монреаля» (9:4).

Теперь на счету 43 (20+23) балла в 45 играх регулярного чемпионата-2023/24.

Он достиг отметки 20 голов в 11-м сезоне подряд, установив новый рекорд «Бостона».

Маршанд превзошел достижения и Джонни Бьюсика (по 10 сезонов подряд с 20 или более голами).

Всего в его активе 13 сезонов с 20 или более шайбами. По этому показателю он идет на третьем месте в истории клуба после Бержерона (14) и Бьюсика (16).