Маршанд забил 20+ голов в 11-м сезоне подряд, установив новый рекорд «Бостона»
Брэд Маршанд достиг отметки 20 голов в 11-м сезоне подряд.
Нападающий «Бостона» набрал 2 (1+1) очка в матче против «Монреаля» (9:4).
Теперь на счету Брэда Маршанда 43 (20+23) балла в 45 играх регулярного чемпионата-2023/24.
Он достиг отметки 20 голов в 11-м сезоне подряд, установив новый рекорд «Бостона».
Маршанд превзошел достижения Патриса Бержерона и Джонни Бьюсика (по 10 сезонов подряд с 20 или более голами).
Всего в его активе 13 сезонов с 20 или более шайбами. По этому показателю он идет на третьем месте в истории клуба после Бержерона (14) и Бьюсика (16).
Потом франчайзи канадцы - Стемкос, Таварес, Марнер
а след уровень уровень - некстуаны типа Кросби, Маккинона и Макдевида.
1. Johnny Bucyk 545
2. Phil Esposito 459
3. Patrice Bergeron 427
4. Rick Middleton 402
5. Ray Bourque* 395
6. Brad Marchand 392