Маршанд забил 20+ голов в 11-м сезоне подряд, установив новый рекорд «Бостона»

Теги Бостон Патрис Бержерон НХЛ рекорды Брэд Маршанд Джонни Бьюсик Хоккей

Брэд Маршанд достиг отметки 20 голов в 11-м сезоне подряд.

Нападающий «Бостона» набрал 2 (1+1) очка в матче против «Монреаля» (9:4).

Теперь на счету Брэда Маршанда 43 (20+23) балла в 45 играх регулярного чемпионата-2023/24.

Он достиг отметки 20 голов в 11-м сезоне подряд, установив новый рекорд «Бостона».

Маршанд превзошел достижения Патриса Бержерона и Джонни Бьюсика (по 10 сезонов подряд с 20 или более голами).

Всего в его активе 13 сезонов с 20 или более шайбами. По этому показателю он идет на третьем месте в истории клуба после Бержерона (14) и Бьюсика (16).

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9 комментариев
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Как бы кто не относился к нему. - это мега крутой игрок современной НХЛ . Респект ему
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Ответ Aleksandr
А можно статистику его голов по 11 сезонам?
Супер-результативностью он никогда не блистал (39 шайб в регулярке -его максимальный результат), но очень, очень полезный игрок - настырный, резкий, неуступчивый, подвижный, не боящийся силовой борьбы, а когда надо то и провоцирующий соперников. При этом всё в порядке с индивидуальным мастерством, чтением игры. Не случайно Маршан вместе с Кросби и Бержероном составляли главное ударное звено сборной Канады на двух подряд турнирах с участием лучших НХЛовцев - Олимпиаде - 2014 и Кубке Мира - 2016.
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канадский профессионал. я к ним отношу Бержерона, Гецлафа, Маршанда, Маршессо итд.
Потом франчайзи канадцы - Стемкос, Таварес, Марнер
а след уровень уровень - некстуаны типа Кросби, Маккинона и Макдевида.
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Boston Bruins Career Leaders for Goals
1. Johnny Bucyk 545
2. Phil Esposito 459
3. Patrice Bergeron 427
4. Rick Middleton 402
5. Ray Bourque* 395
6. Brad Marchand 392
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Ответ Миссон
Супер-результативностью он никогда не блистал (39 шайб в регулярке -его максимальный результат), но очень, очень полезный игрок - настырный, резкий, неуступчивый, подвижный, не боящийся силовой борьбы, а когда надо то и провоцирующий соперников. При этом всё в порядке с индивидуальным мастерством, чтением игры. Не случайно Маршан вместе с Кросби и Бержероном составляли главное ударное звено сборной Канады на двух подряд турнирах с участием лучших НХЛовцев - Олимпиаде - 2014 и Кубке Мира - 2016.
Если откинуть провокации на льду и черты характера - игрок отличный, не уровня Кросби и Бержерона по месту в общем восприятии эпохальности текущих хоккейных звезд. Но хороший в своей цели на площадке, понятно, почему его ставили к Патрику и Сидни на крупных турнирах.
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Ответ Миссон
Супер-результативностью он никогда не блистал (39 шайб в регулярке -его максимальный результат), но очень, очень полезный игрок - настырный, резкий, неуступчивый, подвижный, не боящийся силовой борьбы, а когда надо то и провоцирующий соперников. При этом всё в порядке с индивидуальным мастерством, чтением игры. Не случайно Маршан вместе с Кросби и Бержероном составляли главное ударное звено сборной Канады на двух подряд турнирах с участием лучших НХЛовцев - Олимпиаде - 2014 и Кубке Мира - 2016.
Олимпийским чемпионов он так и не стал к сожалению. В 2014 не ездил на ОИ. В 2018 бы точно был в составе, но не судьба
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А можно статистику его голов по 11 сезонам?
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Маршанд тот ещё змей. В хорошем смысле этого слова. Держит уровень много лет.
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Ответ Evincive
Boston Bruins Career Leaders for Goals 1. Johnny Bucyk 545 2. Phil Esposito 459 3. Patrice Bergeron 427 4. Rick Middleton 402 5. Ray Bourque* 395 6. Brad Marchand 392
эту бы статистику с утра
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