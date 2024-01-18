Зарплата Хабибулина в «Торпедо» – 7,2 млн рублей в год. Эту же сумму он получал в качестве тренера, оклад не будет дублироваться («СЭ»)
Зарплата Николая Хабибулина в «Торпедо» составляет 7,2 млн рублей в год.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», нижегородский клуб подписал стандартный контракт игрока с тренером вратарей Николаем Хабибулиным, чтобы преодолеть пол зарплат Фонбет Чемпионата КХЛ.
Соглашение с 51-летним хоккеистом заключено формально на 7,2 млн рублей в год. Отмечается, что эту же сумму он получал в качестве тренера. Таким образом, его оклад не будет дублироваться.
Но как минимум это может стать красивой историей для нашего хоккея в целом. А Хабибулин точно всей своей карьерой заслужил быть в этой Истории 👍🏻
Тогда появляется много вопросов.