Зарплата Хабибулина в «Торпедо» – 7,2 млн рублей в год. Эту же сумму он получал в качестве тренера, оклад не будет дублироваться («СЭ»)

Теги Торпедо Николай Хабибулин КХЛ Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Зарплата Николая Хабибулина в «Торпедо» составляет 7,2 млн рублей в год.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», нижегородский клуб подписал стандартный контракт игрока с тренером вратарей Николаем Хабибулиным, чтобы преодолеть пол зарплат Фонбет Чемпионата КХЛ.

Соглашение с 51-летним хоккеистом заключено формально на 7,2 млн рублей в год. Отмечается, что эту же сумму он получал в качестве тренера. Таким образом, его оклад не будет дублироваться.

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13 комментариев
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Если кто-то писал ранее про деньги, на которые Николай якобы претендует, то вот ответ. "Торпедо" сейчас не тот клуб, чтобы играть в какие-то мутные игры (без отсылок;)).
Но как минимум это может стать красивой историей для нашего хоккея в целом. А Хабибулин точно всей своей карьерой заслужил быть в этой Истории 👍🏻
+17
-3
+14
Ответ Вовик Кузя
Комментарий скрыт
Читай внимательней. Эти деньги он получал как тренер вратарей.
+14
-1
+13
Ответ Russ Ivan
Весьма скромно! И пользы от него на льду будет в разы больше, чем от Ковальчука. Давайте уже, выпускайте Колю!
Какой пользы? Он 10 лет не играл. Тоже будет раздевалку "держать"?))
+7
-2
+5
Ответ Вовик Кузя
Комментарий скрыт
написано же: "чтобы преодолеть пол зарплат"
+3
0
+3
формальность) ждем на льду!
+2
-1
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Ответ Дмитрий Кутузов
Какой пользы? Он 10 лет не играл. Тоже будет раздевалку "держать"?))
У вратарей своя специфика, если реакция осталась на хорошем уровне и защитники будут помогать, то польза будет...
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Выпускайте уже Кракена
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Т.е. тренерский контракт расторгнут?
Тогда появляется много вопросов.
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кто подскажет, какой рекорд в КХЛ игры без паузы?
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Ответ Дмитрий Кутузов
Какой пользы? Он 10 лет не играл. Тоже будет раздевалку "держать"?))
если бы позавчера он был в заявке Магнитки, то пришелся бы ко двору, вероятно
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