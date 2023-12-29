Ахо – 1-й игрок НХЛ в XXI веке, набравший по 4 очка в 2 матчах за 2 дня. Это 1-й такой случай в истории «Каролины»

Себастьян Ахо – 1-й игрок НХЛ в XXI веке, набравший по 4 очка в 2 играх за 2 дня.

Сегодня форвард «Каролины» сделал ассистентский покер в матче с «Монреалем» (5:3) и был признан второй звездой.

Вчера финну удалось набрать 4 (1+3) очка в матче с «Нэшвиллом» (5:2).

Он стал первым игроком в истории франшизы (считая достижения «Хартфорда» и «Каролины»), набравшим по 4 очка в 2 матчах за 2 дня.

Во всей это первый такой случай в XXI веке. В предыдущий раз это удалось («Финикс», 25 и 26 ноября 1999 года).

В активе Ахо стало 39 (14+25) очков в 33 матчах в этом сезоне.