Егор Коршков: «Не сказал бы, что у «Амура» жесткая система. У Мартемьянова есть требования к игре в обороне, в нападении возможна импровизация»
Егор Коршков высказался о системе Андрея Мартемьянова в «Амуре».
– Можно сказать, что к жесткой системе Андрея Мартемьянова уже адаптировались?
– Надеюсь. У Андрея Алексеевича есть определенные требования к игре в обороне, к переходу в атаку. В нападении возможна импровизация.
Так что не сказал бы, что у нас какая-то супероборонительная или жесткая система. Наоборот, есть баланс. Да и в Ярославле никто вперед с шашками не летел, все начиналось от обороны, – сказал форвард «Амура» Егор Коршков, ранее выступавший за «Локомотив».