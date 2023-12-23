Егор Коршков: «Не сказал бы, что у «Амура» жесткая система. У Мартемьянова есть требования к игре в обороне, в нападении возможна импровизация»

Теги Амур КХЛ Андрей Мартемьянов Егор Коршков Хоккей

Егор Коршков высказался о системе Андрея Мартемьянова в «Амуре».

– Можно сказать, что к жесткой системе Андрея Мартемьянова уже адаптировались?

– Надеюсь. У Андрея Алексеевича есть определенные требования к игре в обороне, к переходу в атаку. В нападении возможна импровизация.

Так что не сказал бы, что у нас какая-то супероборонительная или жесткая система. Наоборот, есть баланс. Да и в Ярославле никто вперед с шашками не летел, все начиналось от обороны, – сказал форвард «Амура» Егор Коршков, ранее выступавший за «Локомотив».

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