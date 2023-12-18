Третьяк о Кубке Первого канала: «Сборная справилась с задачами. У России всегда одна задача – выиграть, причем в красивом, зрелищном стиле»
Владислав Третьяк прокомментировал игру «России 25» на Кубке Первого канала.
Россия впервые с 2020 года выиграла Кубок Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ».
«У России всегда одна задача – выиграть, причем сделать это в красивом, зрелищном стиле.
На Кубке Первого канала сборная со всеми задачами справилась.
Наши хоккеисты играли ярко, старались много атаковать, забросили 15 шайб в трех матчах.
В каждой встрече команда сделала более 40 бросков, действовала с преимуществом, но все игры получились непростыми, пришлось постараться, чтобы добиться желаемого результата», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.