Третьяк о Кубке Первого канала: «Сборная справилась с задачами. У России всегда одна задача – выиграть, причем в красивом, зрелищном стиле»

Владислав Третьяк прокомментировал игру «России 25» на Кубке Первого канала.

Россия впервые с 2020 года выиграла Кубок Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ».

«У России всегда одна задача – выиграть, причем сделать это в красивом, зрелищном стиле.

На Кубке Первого канала сборная со всеми задачами справилась.

Наши хоккеисты играли ярко, старались много атаковать, забросили 15 шайб в трех матчах.

В каждой встрече команда сделала более 40 бросков, действовала с преимуществом, но все игры получились непростыми, пришлось постараться, чтобы добиться желаемого результата», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.