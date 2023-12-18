Третьяк о Кубке Первого канала: «Сборная справилась с задачами. У России всегда одна задача – выиграть, причем в красивом, зрелищном стиле»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк Кубок Первого канала КХЛ сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк прокомментировал игру «России 25» на Кубке Первого канала.

Россия впервые с 2020 года выиграла Кубок Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ».

«У России всегда одна задача – выиграть, причем сделать это в красивом, зрелищном стиле.

На Кубке Первого канала сборная со всеми задачами справилась.

Наши хоккеисты играли ярко, старались много атаковать, забросили 15 шайб в трех матчах.

В каждой встрече команда сделала более 40 бросков, действовала с преимуществом, но все игры получились непростыми, пришлось постараться, чтобы добиться желаемого результата», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

11 комментариев
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Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
тебя выпустили что ли?
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Да где им там в всё сборная мерещится? "Звезды и СКА" была такая под странным названием Россия-25. Или они сборную Белоруси имеют ввиду?
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Да успокойтесь уже Третьяк - по третьему кругу уже поехали хвалебному с одним и тем же !
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а то что в каждой игре пропускали первыми, эт по заветам Суворова? судя по всему того Суворова, который резун.
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отдельно нужно заметить, что сборная России не принимала участия на КПК.
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Ответ Machine Head
Интернет провели на 5 минут к кровати .
а надо было лекарственные вещества...
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дак с "задачей" или с "задачами"? подлечите уже маразматика
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По телевизору то хоть показывали это порно?
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Спасибо судейкам- подтащили команду Ротенберга . А так за три минуты до конца очко то на тренерском мостике сжималось .
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Ответ Даня Чебыкин
тебя выпустили что ли?
Интернет провели на 5 минут к кровати .
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