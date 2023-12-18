Заседа о Кубке Первого канала: «Международный уровень. Нас показывают по Первому каналу. Наша игра все глубже входит в душу каждого россиянина»

Теги Спартак Сборная России по хоккею с шайбой Кубок Первого канала КХЛ Матвей Заседа Хоккей

Матвей Заседа ответил на вопрос о необходимости Кубка Первого канала.

– В чем лично для тебя состоит необходимость Кубка Первого канала в его нынешнем формате?

– Это все равно международный уровень.

Хочется показать себя на турнире, где выступают лучшие игроки своих стран, доказать, что ты здесь не теряешься, что можешь создавать моменты и приносить пользу команде.

Думаю, что это дорогого стоит. Каждый хочет здесь себя проявить как командный игрок и как личность. Это нами и движет.

Здесь много перспективной молодежи, которая хочет попасть в основную сборную. Для нас важно, что мы играем на виду у всей России, что нас показывают по Первому каналу.

Это очень здорово, когда тебе пишут и поддерживают ребята из разных городов, когда на тебя смотрит вся страна, начиная с Хабаровска, где живут мои родители и семья, заканчивая Питером, где бабушка и дедушка приходят на матчи с моим участием. Это очень приятно.

– Твои люди по всей России!

– Ха-ха-ха! Это точно! Любители хоккея живут по всей стране. Наша игра все глубже и глубже входит в душу каждого россиянина.

Надеюсь, что в будущем все это будет еще масштабнее и лучше. Хотя я не знаю, куда еще лучше, – сказал нападающий Матвей Заседа, сыгравший за команду «Звезды и ВХЛ».

11 комментариев
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Он видимо не знает, что матчи Звезд и ВХЛ не показывали по телевизору))
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Его Ротенберг укусил что ли?
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Так будет говорить, до думы договорится. Перспективный!
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Мне кажется, я начинаю понимать почему он не играет в Спартаке)
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Кто-то вообще смотрел это, как матч всех звёзд неделей ранее? 🤔
+2
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+2
Глубже входит в душу? Не, выходит как рвота через рот
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Ответ Сергей Орлов
Его Ротенберг укусил что ли?
Надеется перейти к лучшему тренеру галактики
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С блокнотика читал или заучил как стихотворение?
+1
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Пожалуйста, обменяйте его в СКА
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Шутит, очевидно же
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Ответ Al561
Он видимо не знает, что матчи Звезд и ВХЛ не показывали по телевизору))
Что и на КХЛ ТВ тоже не было? Просто не следил!
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