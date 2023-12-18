Заседа о Кубке Первого канала: «Международный уровень. Нас показывают по Первому каналу. Наша игра все глубже входит в душу каждого россиянина»

Матвей Заседа ответил на вопрос о необходимости Кубка Первого канала.

– В чем лично для тебя состоит необходимость Кубка Первого канала в его нынешнем формате?

– Это все равно международный уровень.

Хочется показать себя на турнире, где выступают лучшие игроки своих стран, доказать, что ты здесь не теряешься, что можешь создавать моменты и приносить пользу команде.

Думаю, что это дорогого стоит. Каждый хочет здесь себя проявить как командный игрок и как личность. Это нами и движет.

Здесь много перспективной молодежи, которая хочет попасть в основную сборную. Для нас важно, что мы играем на виду у всей России, что нас показывают по Первому каналу.

Это очень здорово, когда тебе пишут и поддерживают ребята из разных городов, когда на тебя смотрит вся страна, начиная с Хабаровска, где живут мои родители и семья, заканчивая Питером, где бабушка и дедушка приходят на матчи с моим участием. Это очень приятно.

– Твои люди по всей России!

– Ха-ха-ха! Это точно! Любители хоккея живут по всей стране. Наша игра все глубже и глубже входит в душу каждого россиянина.

Надеюсь, что в будущем все это будет еще масштабнее и лучше. Хотя я не знаю, куда еще лучше, – сказал нападающий Матвей Заседа, сыгравший за команду «Звезды и ВХЛ».